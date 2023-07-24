Пермяки на региональном конкурсе будут решать задачу от губернатора Махонина

25 июля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Махонин предложил участникам решить проблему оттока молодежи из региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участники регионального этапа конкурса «Лидеры России» из Пермского края будут решать задачу от главы региона Дмитрия Махонина. Конкурсантам нужно придумать, как остановить отток молодежи из края, сообщает сайт администрации губернатора. «На регэтапе конкурса прикамцы будут решать задачу от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он предложил участникам разработать и представить предложения, как повысить привлекательность Прикамья для молодежи, и сделать так, чтобы ребята оставались жить и работать в регионе», — говорится на сайте. В региональном этапе будут участвовать 36 жителей региона. В основном это руководители государственных и коммерческих организаций. В региональном этапе участники познакомятся с представителями власти и госорганах. Чиновники оценят профессиональный и личные качества конкурсантов и выделить среди них фаворитов. Чтобы пройти этап, управленцы должны сформировать команды и представить свой проект, который потом оценит жюри. Лучшие команды в будущем смогут принять участие в реализации своих же проектов.

Участники регионального этапа конкурса «Лидеры России» из Пермского края будут решать задачу от главы региона Дмитрия Махонина. Конкурсантам нужно придумать, как остановить отток молодежи из края, сообщает сайт администрации губернатора. «На регэтапе конкурса прикамцы будут решать задачу от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он предложил участникам разработать и представить предложения, как повысить привлекательность Прикамья для молодежи, и сделать так, чтобы ребята оставались жить и работать в регионе», — говорится на сайте. В региональном этапе будут участвовать 36 жителей региона. В основном это руководители государственных и коммерческих организаций. В региональном этапе участники познакомятся с представителями власти и госорганах. Чиновники оценят профессиональный и личные качества конкурсантов и выделить среди них фаворитов. Чтобы пройти этап, управленцы должны сформировать команды и представить свой проект, который потом оценит жюри. Лучшие команды в будущем смогут принять участие в реализации своих же проектов.