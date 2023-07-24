В Пермском крае сотрудница банка украла со счетов пенсионеров деньги

В Пермском крае на скамью подсудимых отправится сотрудница банка, обвиняемая в совершении 15 преступлений, в том числе, мошенничестве. На сайте краевой прокуратуры сообщается, что фигурантка уголовного дела летом 2022 года похищала денежные средства со счетов пенсионеров.
«Работница банка создавала от имени клиентов видимость операций по переводу денежных средств с одного счета на другой. Также изготавливала поддельные финансовые распоряжения, по которым суммы зачисляла на свой счет. Денежные средства ею похищались со счетов лиц пенсионного возраста», — поясняет пресс-служба надзорного ведомства.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям уголовного кодекса: «Мошенничество в сфере компьютерной информации (п. «а», «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ); «Кража, совершенная с банковского счета» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ); «Неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ); «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Потерпевшими по уголовному делу признаны девять жителей Пермского края, а также соседнего региона, какого именно — прокуратура не уточняет.
Ущерб, причиненный клиентам банка, превысил 30 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу. Ранее в Чайковском осудили бывшего операциониста банка, присвоившей себе средства вкладчиков в размере около 750 тыс. руб. Подсудимая полностью, признавшая свою вину, отделалась условным сроком.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.