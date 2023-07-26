С экс-завода пермского миллиардера взыскивают долг в 1,9 млн рублей

Суд рассмотрит иск о взыскании с пермского завода «Телец» долгов на 1,9 млн рублей

27 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Первое заседание по делу о взыскании долгов назначено на 1 августа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Краевой арбитражный суд рассмотрит дело по иску к убыточному ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец», совладельцем которого ранее являлся пермский миллиардер Александр Репин. С исковым заявлением обратилось предприятие ООО «Стройстандарт». Оно требует взыскать с завода 1,9 млн рублей долгов по аренде. «ООО «Стройстандарт» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» о взыскании денежных средств в общей сумме 1,9 млн рублей. В том числе задолженности по арендной плате в сумме 1,75 млн рублей и неустойки в сумме 136 тысяч рублей. Арбитражный суд определил — исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Заседание назначить на 1 августа 2023 года», — сообщается в определении на сайте суда. Мясоперерабатывающий завод «Телец» был основан в 2006 году в Кунгуре. Предприятие занимается производством колбасных изделий из мяса птицы, говядины и свинины. В 2016 году завод оказался в предбанкротном состоянии. Тогда владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил у собственников предприятия долговые обязательства, став его основным владельцем. В апреле 2022 года завод, накопив долгов на 790 млн рублей, обратился в арбитражный суд с иском о самобанкротстве. Заявление было отклонено. Репин позже вышел из состава учредителей, назвав «Телец» «неудачным проектом». По данным сервиса СБИС, завод является убыточным в течение нескольких лет подряд. В 2022 году убытки предприятия составили более 116 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Краевой арбитражный суд рассмотрит дело по иску к убыточному ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец», совладельцем которого ранее являлся пермский миллиардер Александр Репин. С исковым заявлением обратилось предприятие ООО «Стройстандарт». Оно требует взыскать с завода 1,9 млн рублей долгов по аренде. «ООО «Стройстандарт» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» о взыскании денежных средств в общей сумме 1,9 млн рублей. В том числе задолженности по арендной плате в сумме 1,75 млн рублей и неустойки в сумме 136 тысяч рублей. Арбитражный суд определил — исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Заседание назначить на 1 августа 2023 года», — сообщается в определении на сайте суда. Мясоперерабатывающий завод «Телец» был основан в 2006 году в Кунгуре. Предприятие занимается производством колбасных изделий из мяса птицы, говядины и свинины. В 2016 году завод оказался в предбанкротном состоянии. Тогда владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил у собственников предприятия долговые обязательства, став его основным владельцем. В апреле 2022 года завод, накопив долгов на 790 млн рублей, обратился в арбитражный суд с иском о самобанкротстве. Заявление было отклонено. Репин позже вышел из состава учредителей, назвав «Телец» «неудачным проектом». По данным сервиса СБИС, завод является убыточным в течение нескольких лет подряд. В 2022 году убытки предприятия составили более 116 млн рублей.