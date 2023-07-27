РФ и Зимбабве договорились о международной информационной безопасности

Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ. Стороны подписали соответствующее соглашение.
«Глава МИД РФ Сергей Лавров и Министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Д. Мусвере подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», — говорится в сообщении МИД.
Уточняется, что согласно документу, предусматриваются новые возможности для наращивания потенциала в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, прежде всего, подготовки специалистов.
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