27 июля 2023

РФ и Зимбабве договорились о международной информационной безопасности

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Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ. Стороны подписали соответствующее соглашение.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров и Министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Д. Мусвере подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», — говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что согласно документу, предусматриваются новые возможности для наращивания потенциала в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, прежде всего, подготовки специалистов.

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Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ. Стороны подписали соответствующее соглашение. «Глава МИД РФ Сергей Лавров и Министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Д. Мусвере подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», — говорится в сообщении МИД. Уточняется, что согласно документу, предусматриваются новые возможности для наращивания потенциала в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, прежде всего, подготовки специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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