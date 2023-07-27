РФ и Зимбабве договорились о международной информационной безопасности

27 июля 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ. Стороны подписали соответствующее соглашение. «Глава МИД РФ Сергей Лавров и Министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Д. Мусвере подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», — говорится в сообщении МИД. Уточняется, что согласно документу, предусматриваются новые возможности для наращивания потенциала в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, прежде всего, подготовки специалистов.

Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ. Стороны подписали соответствующее соглашение. «Глава МИД РФ Сергей Лавров и Министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Д. Мусвере подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», — говорится в сообщении МИД. Уточняется, что согласно документу, предусматриваются новые возможности для наращивания потенциала в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, прежде всего, подготовки специалистов.