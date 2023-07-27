27 июля 2023

В Челябинской области установится 33-градусная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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33-градусная жара продержится в регионе три дня подряд Фото:

В Челябинской области три дня подряд, с 29 по 31 июля, температура воздуха будет достигать 33 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области с 29 по 31 июля днем температура воздуха будет прогреваться до плюс 28—33 градусов. Ночью — опускаться до 12—18 градусов тепла, 29 июля в низинах — вплоть до плюс 10. Будет преимущественно без осадков. 29 июля порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду, в другие дни скорость не превысит шести метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 29 по 31 июля будет преимущественно без осадков. Температура днем превысит отметку в 30 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до 15—18 градусов.

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В Челябинской области три дня подряд, с 29 по 31 июля, температура воздуха будет достигать 33 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области с 29 по 31 июля днем температура воздуха будет прогреваться до плюс 28—33 градусов. Ночью — опускаться до 12—18 градусов тепла, 29 июля в низинах — вплоть до плюс 10. Будет преимущественно без осадков. 29 июля порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду, в другие дни скорость не превысит шести метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 29 по 31 июля будет преимущественно без осадков. Температура днем превысит отметку в 30 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до 15—18 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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