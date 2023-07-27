В Челябинской области установится 33-градусная жара. Скрин

28 июля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

33-градусная жара продержится в регионе три дня подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области три дня подряд, с 29 по 31 июля, температура воздуха будет достигать 33 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области с 29 по 31 июля днем температура воздуха будет прогреваться до плюс 28—33 градусов. Ночью — опускаться до 12—18 градусов тепла, 29 июля в низинах — вплоть до плюс 10. Будет преимущественно без осадков. 29 июля порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду, в другие дни скорость не превысит шести метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 29 по 31 июля будет преимущественно без осадков. Температура днем превысит отметку в 30 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до 15—18 градусов. Скрин: сайт челябинского ЦГМС Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области три дня подряд, с 29 по 31 июля, температура воздуха будет достигать 33 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области с 29 по 31 июля днем температура воздуха будет прогреваться до плюс 28—33 градусов. Ночью — опускаться до 12—18 градусов тепла, 29 июля в низинах — вплоть до плюс 10. Будет преимущественно без осадков. 29 июля порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду, в другие дни скорость не превысит шести метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 29 по 31 июля будет преимущественно без осадков. Температура днем превысит отметку в 30 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до 15—18 градусов.