На трассе Пермь-Екатеринбург из-за ремонта образовалась многокилометровая пробка. Скрин

29 июля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Реконструкция трассы идет несколько лет Фото: Московец Илья © URA.RU На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург в Свердловской области в субботу образовалась многокилометровая пробка из-за дорожных работ. Затруднение движения наблюдается в обе стороны. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», трудности в движении транспорта начинаются в районе Ревды. На отдельных участках трассы движение идет в обычном режиме. Общая протяженность пробки составляет порядка 10 километров. Ранее заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов сообщал URA.RU, что на реконструкцию дороги Пермь-Екатеринбург будет потрачено порядка 23 млрд рублей. Ремонт трассы идет с 2020 года. Дорога должна стать частью трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург к концу 2024 года. Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки»

На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург в Свердловской области в субботу образовалась многокилометровая пробка из-за дорожных работ. Затруднение движения наблюдается в обе стороны. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», трудности в движении транспорта начинаются в районе Ревды. На отдельных участках трассы движение идет в обычном режиме. Общая протяженность пробки составляет порядка 10 километров. Ранее заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов сообщал URA.RU, что на реконструкцию дороги Пермь-Екатеринбург будет потрачено порядка 23 млрд рублей. Ремонт трассы идет с 2020 года. Дорога должна стать частью трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург к концу 2024 года.