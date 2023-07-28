На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург в Свердловской области в субботу образовалась многокилометровая пробка из-за дорожных работ. Затруднение движения наблюдается в обе стороны.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», трудности в движении транспорта начинаются в районе Ревды. На отдельных участках трассы движение идет в обычном режиме. Общая протяженность пробки составляет порядка 10 километров.
Ранее заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов сообщал URA.RU, что на реконструкцию дороги Пермь-Екатеринбург будет потрачено порядка 23 млрд рублей. Ремонт трассы идет с 2020 года. Дорога должна стать частью трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург к концу 2024 года.
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