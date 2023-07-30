30 июля 2023
29 июля 2023

На челябинском озере мужчина погиб во время купания

© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, купающиеся, лето, жара, утопающий, отдых на воде, водоем, плавание, купание, безопасность на воде, тонет
Тело мужчины транспортировали к берегу Фото:

На озере «Пчелка» в Уйском районе Челябинской области мужчина погиб во время купания. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, тело мужчины транспортировали к берегу.

«На теле мужчины не найдено признаков насильственной смерти. Предположительно, он утонул во время купания», — рассказал источник.

В настоящее время точная причина смерти мужчины устанавливаются. На момент смерти утонувшему было 45 лет.

URA.RU связалось с пресс-центром Поисково-спасательной службы региона. Там уточнили, что специалисты не выезжали на место ЧП. В пресс-службу СКР по региону был направлен запрос. На момент публикации ответа не последовало.

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На озере «Пчелка» в Уйском районе Челябинской области мужчина погиб во время купания. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, тело мужчины транспортировали к берегу. «На теле мужчины не найдено признаков насильственной смерти. Предположительно, он утонул во время купания», — рассказал источник. В настоящее время точная причина смерти мужчины устанавливаются. На момент смерти утонувшему было 45 лет. URA.RU связалось с пресс-центром Поисково-спасательной службы региона. Там уточнили, что специалисты не выезжали на место ЧП. В пресс-службу СКР по региону был направлен запрос. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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