На челябинском озере мужчина погиб во время купания

Тело мужчины транспортировали к берегу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере «Пчелка» в Уйском районе Челябинской области мужчина погиб во время купания. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, тело мужчины транспортировали к берегу.

«На теле мужчины не найдено признаков насильственной смерти. Предположительно, он утонул во время купания», — рассказал источник.

В настоящее время точная причина смерти мужчины устанавливаются. На момент смерти утонувшему было 45 лет.

URA.RU связалось с пресс-центром Поисково-спасательной службы региона. Там уточнили, что специалисты не выезжали на место ЧП. В пресс-службу СКР по региону был направлен запрос. На момент публикации ответа не последовало.