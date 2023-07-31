В Челябинске появится три новых остановки. Фото

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Остановки будут носить названия «ЖК «Восход», «Квартал «У озера», «Пляж «Чуриловский» Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово в связи со строительством дороги по улице Эльтонской 2-й появятся три новых остановки. Остановочные комплексы установят к осени, когда завершится возведение трассы, сообщили в мэрии.

«В Челябинске появятся три новых остановки общественного транспорта. В микрорайоне Чурилово завершается строительство дороги по улице Эльтонской 2-й, к осени подрядчик установит остановочные комплексы», — сообщается на сайте.

Остановка рядом с домом № 40 по улице Эльтонской 2-й будет называться «ЖК «Восход», около домов № 50 и № 61 — «Квартал «У озера», на участке в районе разворотного кольца остановочный комплекс будет носить название «Пляж «Чуриловский». Названия остановок учтут в реестре муниципальных маршрутов, также они отобразятся на картах Челябинска.

Остановки появятся в связи со строительством новой дороги, ведущей к озеру «Первое»
Остановки появятся в связи со строительством новой дороги, ведущей к озеру «Первое»
Фото:

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В Челябинске в микрорайоне Чурилово в связи со строительством дороги по улице Эльтонской 2-й появятся три новых остановки. Остановочные комплексы установят к осени, когда завершится возведение трассы, сообщили в мэрии. «В Челябинске появятся три новых остановки общественного транспорта. В микрорайоне Чурилово завершается строительство дороги по улице Эльтонской 2-й, к осени подрядчик установит остановочные комплексы», — сообщается на сайте. Остановка рядом с домом № 40 по улице Эльтонской 2-й будет называться «ЖК «Восход», около домов № 50 и № 61 — «Квартал «У озера», на участке в районе разворотного кольца остановочный комплекс будет носить название «Пляж «Чуриловский». Названия остановок учтут в реестре муниципальных маршрутов, также они отобразятся на картах Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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