В Карагайском муниципальном округе (Пермский край) продается действующее деревообрабатывающее производство. Стоимость объекта — 18 миллионов рублей, говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito в разделе «Бизнес».
«Действующее деревообрабатывающее производство. За время работы сформировалась база постоянных клиентов с действующими контрактами на сбыт. Помещение полностью оборудовано и готово к работе. Стоимость актива — 18 миллионов рублей», — говорится в объявлении.
Объект включает в себя земельный участок, железнодорожный тупик, два рабочих ангара, краны для погрузки и выгрузки материалов, а также шесть перерабатывающих станков. Деревоперерабатывающий завод расположен в ангаре с собственными коммуникациями. По словам владельца, удачное месторасположение обеспечивает хорошую логистику предприятия.
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