24 июня 2023
23 июня 2023

В Пермском крае за 18 млн рублей продается производство по обработке дерева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, стройматериалы, дерево, брус, лесоматериалы
Деревообрабатывающее предприятие продается за 18 миллионов рублей Фото:

В Карагайском муниципальном округе (Пермский край) продается действующее деревообрабатывающее производство. Стоимость объекта — 18 миллионов рублей, говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito в разделе «Бизнес».

«Действующее деревообрабатывающее производство. За время работы сформировалась база постоянных клиентов с действующими контрактами на сбыт. Помещение полностью оборудовано и готово к работе. Стоимость актива — 18 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Объект включает в себя земельный участок, железнодорожный тупик, два рабочих ангара, краны для погрузки и выгрузки материалов, а также шесть перерабатывающих станков. Деревоперерабатывающий завод расположен в ангаре с собственными коммуникациями. По словам владельца, удачное месторасположение обеспечивает хорошую логистику предприятия.

Деревообрабатывающее производство имеет железнодорожный тупик
Деревообрабатывающее производство имеет железнодорожный тупик

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В Карагайском муниципальном округе (Пермский край) продается действующее деревообрабатывающее производство. Стоимость объекта — 18 миллионов рублей, говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Действующее деревообрабатывающее производство. За время работы сформировалась база постоянных клиентов с действующими контрактами на сбыт. Помещение полностью оборудовано и готово к работе. Стоимость актива — 18 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Объект включает в себя земельный участок, железнодорожный тупик, два рабочих ангара, краны для погрузки и выгрузки материалов, а также шесть перерабатывающих станков. Деревоперерабатывающий завод расположен в ангаре с собственными коммуникациями. По словам владельца, удачное месторасположение обеспечивает хорошую логистику предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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