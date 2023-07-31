Мэр Екатеринбурга купил «Ниву» для солдат в зоне СВО. Фото

01 августа 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов курирует отправку гуманитарных грузов на СВО с осени 2022-го Фото предоставлено свердловским отделением «Единой России» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Екатеринбурга Алексей Орлов приобрел «Ниву» для российских военных, выполняющих задачи в зоне спецоперации РФ на Украине, — вскладчину с несколькими единомышленниками. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, также внесший личные средства. Фамилии двух других участников покупки он раскрывать не стал. Сегодня Орлов вместе с Чукреевым и волонтерами центра «Мы рядом» отправлял в зону СВО очередной гуманитарный груз. В 20-тонной фуре — лекарства, автозапчасти, осветительные приборы, генераторы, маскировочные сети и личные посылки. И два бронежилета — для защиты тех, кто сопровождает груз. В феврале фура с гумпомощью из Екатеринбурга попадала под обстрел. «Нива», по словам Чукреева, оборудована специально под использование в боевых действиях. «На обычной машине там не проехать», — объяснил он. Стоимость автомобиля — порядка 450 тысяч рублей. В прошлом году похожим образом армии РФ помогал заместитель Орлова Рустам Галямов. Он отправлял на фронт личную машину — удлиненную «Ниву». Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов приобрел «Ниву» для российских военных, выполняющих задачи в зоне спецоперации РФ на Украине, — вскладчину с несколькими единомышленниками. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, также внесший личные средства. Фамилии двух других участников покупки он раскрывать не стал. Сегодня Орлов вместе с Чукреевым и волонтерами центра «Мы рядом» отправлял в зону СВО очередной гуманитарный груз. В 20-тонной фуре — лекарства, автозапчасти, осветительные приборы, генераторы, маскировочные сети и личные посылки. И два бронежилета — для защиты тех, кто сопровождает груз. В феврале фура с гумпомощью из Екатеринбурга попадала под обстрел. «Нива», по словам Чукреева, оборудована специально под использование в боевых действиях. «На обычной машине там не проехать», — объяснил он. Стоимость автомобиля — порядка 450 тысяч рублей. В прошлом году похожим образом армии РФ помогал заместитель Орлова Рустам Галямов. Он отправлял на фронт личную машину — удлиненную «Ниву».