Вице-мэр Екатеринбурга отдал армии РФ свою машину. Фото

31 августа 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

По словам Рустама Галямова, на идею его натолкнул пост в telegram-канале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов оригинально поддержал российских военнослужащих, участвующих в спецоперации РФ на Украине. Он передал им свою машину. Об этом топ-чиновник проговорился коллегам несколько дней назад, сообщил источник URA.RU в муниципальной власти. «Галямов похвастался кому-то, что его „Удлиненная Нива“ (ВАЗ 212901 — прим. URA.RU) наконец дошла до Донбасса», — поделился собеседник. В разговоре с корреспондентом Галямов это подтвердил. «Автомобиль 2013 года выпуска, но в хорошем состоянии. В одном из [профильных] telegram-каналов как-то увидел, что военным нужна обычная машина. И подумал: она все равно у меня в гараже в Тюмени стоит (в этом городе начиналась чиновничья карьера Галямова — прим. URA.RU), а так хоть пользу принесет нашим военным. Сначала „Ниву“ доставили в Ростовскую область. А уже оттуда — в ДНР, в зону боевых действий», — рассказал Галямов. Фотографией автомобиля он к моменту публикации поделиться не смог. Стоимость такой машины, судя по сайтам с объявлениями, — в районе 300-350 тысяч рублей. По Екатеринбургу Галямов передвигается на BMW X5, следует из его последней декларации.

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов оригинально поддержал российских военнослужащих, участвующих в спецоперации РФ на Украине. Он передал им свою машину. Об этом топ-чиновник проговорился коллегам несколько дней назад, сообщил источник URA.RU в муниципальной власти. «Галямов похвастался кому-то, что его „Удлиненная Нива“ (ВАЗ 212901 — прим. URA.RU) наконец дошла до Донбасса», — поделился собеседник. В разговоре с корреспондентом Галямов это подтвердил. «Автомобиль 2013 года выпуска, но в хорошем состоянии. В одном из [профильных] telegram-каналов как-то увидел, что военным нужна обычная машина. И подумал: она все равно у меня в гараже в Тюмени стоит (в этом городе начиналась чиновничья карьера Галямова — прим. URA.RU), а так хоть пользу принесет нашим военным. Сначала „Ниву“ доставили в Ростовскую область. А уже оттуда — в ДНР, в зону боевых действий», — рассказал Галямов. Фотографией автомобиля он к моменту публикации поделиться не смог. Стоимость такой машины, судя по сайтам с объявлениями, — в районе 300-350 тысяч рублей. По Екатеринбургу Галямов передвигается на BMW X5, следует из его последней декларации.