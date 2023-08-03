ТМК взыскивает с экс-учредителя своей компании сотни миллионов рублей

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Проект Футбол в школе. Екатеринбург, трубная металлургическая компания, тмк
ТМК подала иск московскому предпринимателю на 271 млн рублей Фото:

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) подала иск к московскому предпринимателю Алексею Горохову, который ранее являлся учредителем компании — «Трубы 2000». Сейчас ею владеет ТМК. С Горохова хотят взыскать 271 млн рублей, следует из данных в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

«Истец — ПАО „Трубная металлургическая компания“, ответчик — Горохов Алексей Константинович, третье лицо — ООО „Трубы 2000“. Сумма исковых требований 271,4 млн рублей», — говорится на сайте суда. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ТМК, там воздержались от комментария.

Согласно данным сервиса СБИС, Алексей Горохов является учредителем компании «Борей» из Электростали (Московская область). До 2020 года Горохов и «Борей» были учредителями ООО «Трубы 2000», а в октябре 2020 года 100% акций компании перешли ТМК. Профиль деятельности организации обозначен как услуги в розничной и оптовой торговле.

Суд принял иск и возбудил производство по делу. Заседание назначено на 6 сентября.

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«Трубная металлургическая компания» (ТМК) подала иск к московскому предпринимателю Алексею Горохову, который ранее являлся учредителем компании — «Трубы 2000». Сейчас ею владеет ТМК. С Горохова хотят взыскать 271 млн рублей, следует из данных в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. «Истец — ПАО „Трубная металлургическая компания“, ответчик — Горохов Алексей Константинович, третье лицо — ООО „Трубы 2000“. Сумма исковых требований 271,4 млн рублей», — говорится на сайте суда. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ТМК, там воздержались от комментария. Согласно данным сервиса СБИС, Алексей Горохов является учредителем компании «Борей» из Электростали (Московская область). До 2020 года Горохов и «Борей» были учредителями ООО «Трубы 2000», а в октябре 2020 года 100% акций компании перешли ТМК. Профиль деятельности организации обозначен как услуги в розничной и оптовой торговле. Суд принял иск и возбудил производство по делу. Заседание назначено на 6 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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