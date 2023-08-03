03 августа 2023

Пентагон отверг опасения Польши касательно ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители Пентагона считают, что нет рисков трансграничных операций ЧВК «Вагнер» против Польши Фото:

Пентагон полагает, что нет рисков трансграничных операций ЧВК «Вагнер» против Польши, а также оснований для корректировки развертывания собственных сил в регионе. Об этом сказал представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

«Очевидно, что мы привержены безопасности НАТО и останемся в тесном контакте с нашими польскими союзниками на этом фронте. Однако мы не видим повышенных рисков. Мне ничего неизвестно о каких-либо непосредственных угрозах в том, что касается операций по пересечению границ. Но, опять же, когда речь заходит о группе „Вагнер“, я думаю, мы все пристально отслеживаем ситуацию», — заявил Райдер на брифинге.

Ранее URA.RU писало, что более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Сувалкского коридора, который считается отрезком польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией. Из-за этого власти Польши испугались за действия ЧВК «Вагнер». Они [Власти Польши] запереживали, что в нужный момент не смогут обеспечить безопасность собственных границ.

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Пентагон полагает, что нет рисков трансграничных операций ЧВК «Вагнер» против Польши, а также оснований для корректировки развертывания собственных сил в регионе. Об этом сказал представитель министерства обороны США Патрик Райдер. «Очевидно, что мы привержены безопасности НАТО и останемся в тесном контакте с нашими польскими союзниками на этом фронте. Однако мы не видим повышенных рисков. Мне ничего неизвестно о каких-либо непосредственных угрозах в том, что касается операций по пересечению границ. Но, опять же, когда речь заходит о группе „Вагнер“, я думаю, мы все пристально отслеживаем ситуацию», — заявил Райдер на брифинге. Ранее URA.RU писало, что более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Сувалкского коридора, который считается отрезком польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией. Из-за этого власти Польши испугались за действия ЧВК «Вагнер». Они [Власти Польши] запереживали, что в нужный момент не смогут обеспечить безопасность собственных границ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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