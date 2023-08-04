Власти Белоярского района ищут организатора праздничного фуршета на 500 человек

Власти Белоярского района ищут поставщика для организации и проведения фуршета на 500 человек по случаю празднования юбилея муниципалитета. Согласно данным аукциона на портале госзакупок, на мероприятие выделено 500 тысяч рублей.
«Объект закупки — организация и проведение фуршета приуроченного ко Дню образования Белоярского района. Количество персон — 500 человек. Цена контракта — 500 000 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки».
Мероприятие состоится 15 сентября в Концертном зале «Камертон» города Белоярский. Фуршет должен быть организован в формате шведского стола и включать следующие виды блюд: горячие и холодные закуски, фруктовое, овощное, рыбное, мясное и сырное ассорти, тарталетки с салатами, канапе, пирожные, конфеты и напитки. На исполнителя также возлагается предоставление необходимого количества персонала для обслуживания гостей и последующая уборка места проведения фуршета с вывозом отходов.
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