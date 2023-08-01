Киев пытался атаковать гражданские суда в Черном море

Киев предпринял попытку атаки на гражданские суда, которые следовали к проливу Босфор. Об этом сообщает Минобороны РФ, отметив, что для атаки использовались безэкипажные катера.
«Ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор», — сообщило военное ведомство в ходе брифинга. Корабли Военно-морского флота РФ отразили нападение, вражеские катера были уничтожены.
Киев неоднократно совершает попытки терактов. За последние два дня Украина ударяла по Москве при помощи беспилотников. В Офисе президента страны Владимира Зеленского обещали еще больше подобных атак. Нападение совершались и на корабли в Черном море.
Киев предпринял попытку атаки на гражданские суда, которые следовали к проливу Босфор. Об этом сообщает Минобороны РФ, отметив, что для атаки использовались безэкипажные катера. «Ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор», — сообщило военное ведомство в ходе брифинга. Корабли Военно-морского флота РФ отразили нападение, вражеские катера были уничтожены. Киев неоднократно совершает попытки терактов. За последние два дня Украина ударяла по Москве при помощи беспилотников. В Офисе президента страны Владимира Зеленского обещали еще больше подобных атак. Нападение совершались и на корабли в Черном море.