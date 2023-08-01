Киев пытался атаковать гражданские суда в Черном море

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Корабли ВМФ отразили атаку ВСУ на Черном море Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев предпринял попытку атаки на гражданские суда, которые следовали к проливу Босфор. Об этом сообщает Минобороны РФ, отметив, что для атаки использовались безэкипажные катера.

«Ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор», — сообщило военное ведомство в ходе брифинга. Корабли Военно-морского флота РФ отразили нападение, вражеские катера были уничтожены.

Киев неоднократно совершает попытки терактов. За последние два дня Украина ударяла по Москве при помощи беспилотников. В Офисе президента страны Владимира Зеленского обещали еще больше подобных атак. Нападение совершались и на корабли в Черном море.

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Киев предпринял попытку атаки на гражданские суда, которые следовали к проливу Босфор. Об этом сообщает Минобороны РФ, отметив, что для атаки использовались безэкипажные катера. «Ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор», — сообщило военное ведомство в ходе брифинга. Корабли Военно-морского флота РФ отразили нападение, вражеские катера были уничтожены. Киев неоднократно совершает попытки терактов. За последние два дня Украина ударяла по Москве при помощи беспилотников. В Офисе президента страны Владимира Зеленского обещали еще больше подобных атак. Нападение совершались и на корабли в Черном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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