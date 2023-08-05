На трассе М5 «Урал» под Усть-Катавом (Челябинская область) введено реверсивное движение из-за ДТП. Это вторая серьезная авария за день, которая произошла на этом участке дороги.
«На 1635-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Усть-Катава введено реверсивное движение. Произошло ДТП. Водитель автомобиля Hunter не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди транспортным средством», — сообщается в паблике управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».
Водитель Hunter оказался зажат в машине. Его пытаются вытащить. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в соседнем Катав-Ивановском районе на 1657-м километре трассы М5 «Урал» фура попала в ДТП. В результате трасса оказалась перекрыта.
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