05 августа 2023

На челябинской трассе введено реверсивное движение из-за второго за день ДТП. Видео

На М5 «Урал» под Усть-Катавом из-за аварии введено реверсивное движение
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
На небольшом отрезке М5 за сутки случилось два серьезных ДТП Фото:

На трассе М5 «Урал» под Усть-Катавом (Челябинская область) введено реверсивное движение из-за ДТП. Это вторая серьезная авария за день, которая произошла на этом участке дороги.

«На 1635-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Усть-Катава введено реверсивное движение. Произошло ДТП. Водитель автомобиля Hunter не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди транспортным средством», — сообщается в паблике управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».

Водитель Hunter оказался зажат в машине. Его пытаются вытащить. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в соседнем Катав-Ивановском районе на 1657-м километре трассы М5 «Урал» фура попала в ДТП. В результате трасса оказалась перекрыта.

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На трассе М5 «Урал» под Усть-Катавом (Челябинская область) введено реверсивное движение из-за ДТП. Это вторая серьезная авария за день, которая произошла на этом участке дороги. «На 1635-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Усть-Катава введено реверсивное движение. Произошло ДТП. Водитель автомобиля Hunter не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди транспортным средством», — сообщается в паблике управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте». Водитель Hunter оказался зажат в машине. Его пытаются вытащить. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее в соседнем Катав-Ивановском районе на 1657-м километре трассы М5 «Урал» фура попала в ДТП. В результате трасса оказалась перекрыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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