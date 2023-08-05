На челябинской трассе введено реверсивное движение из-за второго за день ДТП. Видео

На М5 «Урал» под Усть-Катавом из-за аварии введено реверсивное движение

06 августа 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

На небольшом отрезке М5 за сутки случилось два серьезных ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М5 «Урал» под Усть-Катавом (Челябинская область) введено реверсивное движение из-за ДТП. Это вторая серьезная авария за день, которая произошла на этом участке дороги. «На 1635-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Усть-Катава введено реверсивное движение. Произошло ДТП. Водитель автомобиля Hunter не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди транспортным средством», — сообщается в паблике управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте». Водитель Hunter оказался зажат в машине. Его пытаются вытащить. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее в соседнем Катав-Ивановском районе на 1657-м километре трассы М5 «Урал» фура попала в ДТП. В результате трасса оказалась перекрыта.

На трассе М5 «Урал» под Усть-Катавом (Челябинская область) введено реверсивное движение из-за ДТП. Это вторая серьезная авария за день, которая произошла на этом участке дороги. «На 1635-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Усть-Катава введено реверсивное движение. Произошло ДТП. Водитель автомобиля Hunter не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди транспортным средством», — сообщается в паблике управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте». Водитель Hunter оказался зажат в машине. Его пытаются вытащить. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее в соседнем Катав-Ивановском районе на 1657-м километре трассы М5 «Урал» фура попала в ДТП. В результате трасса оказалась перекрыта.