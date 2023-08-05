05 августа 2023
04 августа 2023

Врачи ХМАО поставили на ноги бойца СВО. Видео

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Пробег на призы кавалера "Ордена Улыбки". Курган, травма, гипс, инвалидность, пациент, перелом ноги, госпитализация
Боец во время военной операции получил множественное осколочные ранение рук и ног Фото:
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Боец СВО с позывным «Фил» поблагодарил сотрудников Ханты-Мансийского реабилитационного центра, которые помогли ему встать на ноги. Об этом сообщило правительство Югры.

«Боец СВО, получивший тяжелые ранения в бою за свободу и независимость нашей страны, успешно прошел лечение в Ханты-Мансийском реабилитационном центре и вернулся на службу. Югорские врачи сделали все возможное, чтобы поставить военнослужащего на ноги», — пишет в telegram-канале пресс-служба правительства региона.

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Боец СВО с позывным «Фил» поблагодарил сотрудников Ханты-Мансийского реабилитационного центра, которые помогли ему встать на ноги. Об этом сообщило правительство Югры. «Боец СВО, получивший тяжелые ранения в бою за свободу и независимость нашей страны, успешно прошел лечение в Ханты-Мансийском реабилитационном центре и вернулся на службу. Югорские врачи сделали все возможное, чтобы поставить военнослужащего на ноги», — пишет в telegram-канале пресс-служба правительства региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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