Боец во время военной операции получил множественное осколочные ранение рук и ног
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Боец СВО с позывным «Фил» поблагодарил сотрудников Ханты-Мансийского реабилитационного центра, которые помогли ему встать на ноги. Об этом сообщило правительство Югры.
«Боец СВО, получивший тяжелые ранения в бою за свободу и независимость нашей страны, успешно прошел лечение в Ханты-Мансийском реабилитационном центре и вернулся на службу. Югорские врачи сделали все возможное, чтобы поставить военнослужащего на ноги», — пишет в telegram-канале пресс-служба правительства региона.
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