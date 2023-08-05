05 августа 2023

Из-за непогоды в Свердловской области перенесли семейный фестиваль. Фото

В Каменске-Уральском из-за дождя на месяц перенесли фестиваль «Красота и экология»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Красота и экология» не состоялся из-за мощных дождей Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) из-за сильных дождей, которые обрушились на регион 6 августа, семейный фестиваль «Красота и экология» перенесли на 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Из-за погодных условий семейный фестиваль „Красота и экология“, который должен был пройти 6 августа в парке культуры и отдыха, переносится на 3 сентября. Вся программа остается прежней», — рассказали в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского.

Фестиваль проведет сообщество «РRO Женщин». В программе: ярмарки, мастер-классы, игры и станции по экологии. Фестиваль начнется в 15:00 и закончится в 20 часов.

На Свердловскую область 6 августа обрушились сильные дожди и грозы. В Екатеринбурге из-за этого затопило улицы. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось закрыть проезд по Шефской. Начальник участка дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Владимир Глухов заявил, что улицы Екатеринбурга затопило из-за мусора, который попал в ливневые канализации. Позднее синоптики продлили штормовое предупреждение в регионе на 7 августа.

Программа фестиваля
Программа фестиваля
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) из-за сильных дождей, которые обрушились на регион 6 августа, семейный фестиваль «Красота и экология» перенесли на 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Из-за погодных условий семейный фестиваль „Красота и экология“, который должен был пройти 6 августа в парке культуры и отдыха, переносится на 3 сентября. Вся программа остается прежней», — рассказали в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского. Фестиваль проведет сообщество «РRO Женщин». В программе: ярмарки, мастер-классы, игры и станции по экологии. Фестиваль начнется в 15:00 и закончится в 20 часов. На Свердловскую область 6 августа обрушились сильные дожди и грозы. В Екатеринбурге из-за этого затопило улицы. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось закрыть проезд по Шефской. Начальник участка дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Владимир Глухов заявил, что улицы Екатеринбурга затопило из-за мусора, который попал в ливневые канализации. Позднее синоптики продлили штормовое предупреждение в регионе на 7 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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