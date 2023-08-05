Из-за непогоды в Свердловской области перенесли семейный фестиваль. Фото

В Каменске-Уральском из-за дождя на месяц перенесли фестиваль «Красота и экология»

06 августа 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Красота и экология» не состоялся из-за мощных дождей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) из-за сильных дождей, которые обрушились на регион 6 августа, семейный фестиваль «Красота и экология» перенесли на 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Из-за погодных условий семейный фестиваль „Красота и экология“, который должен был пройти 6 августа в парке культуры и отдыха, переносится на 3 сентября. Вся программа остается прежней», — рассказали в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского. Фестиваль проведет сообщество «РRO Женщин». В программе: ярмарки, мастер-классы, игры и станции по экологии. Фестиваль начнется в 15:00 и закончится в 20 часов. На Свердловскую область 6 августа обрушились сильные дожди и грозы. В Екатеринбурге из-за этого затопило улицы. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось закрыть проезд по Шефской. Начальник участка дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Владимир Глухов заявил, что улицы Екатеринбурга затопило из-за мусора, который попал в ливневые канализации. Позднее синоптики продлили штормовое предупреждение в регионе на 7 августа. Программа фестиваля Фото: сообщество «PRO Женщин Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/public212289949

В Каменске-Уральском (Свердловская область) из-за сильных дождей, которые обрушились на регион 6 августа, семейный фестиваль «Красота и экология» перенесли на 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Из-за погодных условий семейный фестиваль „Красота и экология“, который должен был пройти 6 августа в парке культуры и отдыха, переносится на 3 сентября. Вся программа остается прежней», — рассказали в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского. Фестиваль проведет сообщество «РRO Женщин». В программе: ярмарки, мастер-классы, игры и станции по экологии. Фестиваль начнется в 15:00 и закончится в 20 часов. На Свердловскую область 6 августа обрушились сильные дожди и грозы. В Екатеринбурге из-за этого затопило улицы. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось закрыть проезд по Шефской. Начальник участка дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Владимир Глухов заявил, что улицы Екатеринбурга затопило из-за мусора, который попал в ливневые канализации. Позднее синоптики продлили штормовое предупреждение в регионе на 7 августа.