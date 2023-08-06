06 августа 2023
05 августа 2023

Водитель «Сургутнефтегаза» подозревается в изнасиловании 6-летней дочери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, игрушки, детский сад, детсад, дети, кукла, пупсик, насилие над детьми, детская безопасность
По словам источника, следы насилия заметили врачи Фото:

В Сургуте в изнасиловании своей 6-летней дочери подозревают водителя компании «Сургутнефтегаз». Врачи детской больницы забили тревогу, когда обнаружили на теле девочки следы насилия. Об этом сообщили в региональном telegram-канале Мегаполис ЮГРА.

«Как стало известно окружному телеканалу от собственного источника в силовых структурах, тревогу забили врачи. У девочки выявили несоответствующий возрасту диагноз: „подострый и хронический вульвит“. При более детальном осмотре в анализах мазка ребенка обнаружена сперма», — сообщили в telegram-канале.

По словам источника, отец девочки, работающий вахтовым методом в ХМАО, задержан. В пресс-службе управления окружного Следственного комитета данную информацию агентству не подтвердили.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте в изнасиловании своей 6-летней дочери подозревают водителя компании «Сургутнефтегаз». Врачи детской больницы забили тревогу, когда обнаружили на теле девочки следы насилия. Об этом сообщили в региональном telegram-канале Мегаполис ЮГРА. «Как стало известно окружному телеканалу от собственного источника в силовых структурах, тревогу забили врачи. У девочки выявили несоответствующий возрасту диагноз: „подострый и хронический вульвит“. При более детальном осмотре в анализах мазка ребенка обнаружена сперма», — сообщили в telegram-канале. По словам источника, отец девочки, работающий вахтовым методом в ХМАО, задержан. В пресс-службе управления окружного Следственного комитета данную информацию агентству не подтвердили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...