Водитель «Сургутнефтегаза» подозревается в изнасиловании 6-летней дочери

В Сургуте в изнасиловании своей 6-летней дочери подозревают водителя компании «Сургутнефтегаз». Врачи детской больницы забили тревогу, когда обнаружили на теле девочки следы насилия. Об этом сообщили в региональном telegram-канале Мегаполис ЮГРА.
«Как стало известно окружному телеканалу от собственного источника в силовых структурах, тревогу забили врачи. У девочки выявили несоответствующий возрасту диагноз: „подострый и хронический вульвит“. При более детальном осмотре в анализах мазка ребенка обнаружена сперма», — сообщили в telegram-канале.
По словам источника, отец девочки, работающий вахтовым методом в ХМАО, задержан. В пресс-службе управления окружного Следственного комитета данную информацию агентству не подтвердили.
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