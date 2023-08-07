В Екатеринбурге открыли сквозной проезд из Академического района в центр города
В Екатеринбурге отрыли проезд по кольцу на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездная. Строители запустили дорогу только к вечеру 7 августа, сообщил корреспонденту URA.RU читатель агентства.
«Дорогу из центра Екатеринбурга в Академический район открыли. С утра проезд еще был ограничен», — рассказал читатель URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что с 2 июля в Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района. Жители района жаловались, что из-за перекрытий там скапливаются пробки.
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