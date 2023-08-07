В Екатеринбурге открыли сквозное движение по дороге в Академический район. Скрин 07 августа 2023 в 22:50 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге открыли сквозной проезд из Академического района в центр города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отрыли проезд по кольцу на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездная. Строители запустили дорогу только к вечеру 7 августа, сообщил корреспонденту URA.RU читатель агентства. «Дорогу из центра Екатеринбурга в Академический район открыли. С утра проезд еще был ограничен», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что с 2 июля в Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района. Жители района жаловались, что из-за перекрытий там скапливаются пробки. Скрин: сервис «Яндекс. Карты» В Екатеринбурге отрыли проезд по кольцу на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездная. Строители запустили дорогу только к вечеру 7 августа, сообщил корреспонденту URA.RU читатель агентства. «Дорогу из центра Екатеринбурга в Академический район открыли. С утра проезд еще был ограничен», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что с 2 июля в Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района. Жители района жаловались, что из-за перекрытий там скапливаются пробки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям