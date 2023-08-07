07 августа 2023

В Екатеринбурге открыли сквозное движение по дороге в Академический район. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пробка, дорожное движение, автомобильный затор
В Екатеринбурге открыли сквозной проезд из Академического района в центр города Фото:

В Екатеринбурге отрыли проезд по кольцу на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездная. Строители запустили дорогу только к вечеру 7 августа, сообщил корреспонденту URA.RU читатель агентства.

«Дорогу из центра Екатеринбурга в Академический район открыли. С утра проезд еще был ограничен», — рассказал читатель URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что с 2 июля в Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района. Жители района жаловались, что из-за перекрытий там скапливаются пробки.

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В Екатеринбурге отрыли проезд по кольцу на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездная. Строители запустили дорогу только к вечеру 7 августа, сообщил корреспонденту URA.RU читатель агентства. «Дорогу из центра Екатеринбурга в Академический район открыли. С утра проезд еще был ограничен», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что с 2 июля в Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района. Жители района жаловались, что из-за перекрытий там скапливаются пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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