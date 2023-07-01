В Екатеринбурге перекрыли выезд из проблематичного района. Скрин

Дорожники перекрыли кольцевое движение на Объездной улице в Екатеринбурге

02 июля 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Дорожники перекрыли движение по кольцу при выезде из Академического района Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района, где скапливаются пробки. Информация об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». «Дорожные работы с 1 июля. Ограничения коснулись левого, среднего и правого ряда», — следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». Ранее URA.RU предупреждало, что дорожники закроют движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги с 1 по 15 июля. Также с 5 июля по 1 августа закроют движение по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с Серафимы Дерябиной. Скрин: сервис «Яндекс. Карты»

В Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района, где скапливаются пробки. Информация об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». «Дорожные работы с 1 июля. Ограничения коснулись левого, среднего и правого ряда», — следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». Ранее URA.RU предупреждало, что дорожники закроют движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги с 1 по 15 июля. Также с 5 июля по 1 августа закроют движение по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с Серафимы Дерябиной.