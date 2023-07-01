01 июля 2023

В Екатеринбурге перекрыли выезд из проблематичного района. Скрин

Дорожники перекрыли кольцевое движение на Объездной улице в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники перекрыли движение по кольцу при выезде из Академического района Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района, где скапливаются пробки. Информация об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты».

«Дорожные работы с 1 июля. Ограничения коснулись левого, среднего и правого ряда», — следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты».

Ранее URA.RU предупреждало, что дорожники закроют движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги с 1 по 15 июля. Также с 5 июля по 1 августа закроют движение по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с Серафимы Дерябиной.

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В Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района, где скапливаются пробки. Информация об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». «Дорожные работы с 1 июля. Ограничения коснулись левого, среднего и правого ряда», — следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». Ранее URA.RU предупреждало, что дорожники закроют движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги с 1 по 15 июля. Также с 5 июля по 1 августа закроют движение по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с Серафимы Дерябиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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