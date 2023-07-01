Дорожники перекрыли движение по кольцу при выезде из Академического района Екатеринбурга
В Екатеринбурге частично перекрыли движение по кольцу на Объездной улице при выезде из Академического района, где скапливаются пробки. Информация об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты».
«Дорожные работы с 1 июля. Ограничения коснулись левого, среднего и правого ряда», — следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты».
Ранее URA.RU предупреждало, что дорожники закроют движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги с 1 по 15 июля. Также с 5 июля по 1 августа закроют движение по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с Серафимы Дерябиной.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.