Вклады россиян за год в иностранных банках резко сократились

08 августа 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Россияне стали реже класть деньги в иностранные банки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Остаток средств на счетах россиян в зарубежных банках в начале лета впервые стал меньше одного миллиарда долларов. Это следует из статистики Центробанка России. «На 1 июля 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,36 триллиона рублей. За июнь показатель в долларовом выражении увеличился всего на 1,1%. Это минимальный прирост сбережений населения на депозитах в банках-нерезидентах», — передает данные Центробанка России РБК. Главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец связывает это с ослаблением рубля, ростом операций по снятию наличных и усложнением системы переводов денег. Еще одной причиной она называет сезон отпусков. Из-за него россияне стали массово выводить деньги из зарубежных банков, полагает эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что Банк России на полгода продлил ограничение на снятие валюты до начала сентября 2023 года. Россияне, кто открыл вклад до 9 марта 2022 года, смогут снять до 10 тысяч долларов до 9 сентября этого года.

Остаток средств на счетах россиян в зарубежных банках в начале лета впервые стал меньше одного миллиарда долларов. Это следует из статистики Центробанка России. «На 1 июля 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,36 триллиона рублей. За июнь показатель в долларовом выражении увеличился всего на 1,1%. Это минимальный прирост сбережений населения на депозитах в банках-нерезидентах», — передает данные Центробанка России РБК. Главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец связывает это с ослаблением рубля, ростом операций по снятию наличных и усложнением системы переводов денег. Еще одной причиной она называет сезон отпусков. Из-за него россияне стали массово выводить деньги из зарубежных банков, полагает эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что Банк России на полгода продлил ограничение на снятие валюты до начала сентября 2023 года. Россияне, кто открыл вклад до 9 марта 2022 года, смогут снять до 10 тысяч долларов до 9 сентября этого года.