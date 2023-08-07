07 августа 2023

В Екатеринбурге отменили рейс в Астану. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Самолет должен был вылететь из аэропорта Кольцово вечером 7 августа, но рейс отменили Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был вылететь вечером 7 августа. Это следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс IQ-5008 по маршруту Екатеринбург — Астана должен был вылететь 7 августа в 23:05, однако вылет был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Qazaq Air. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был вылететь вечером 7 августа. Это следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс IQ-5008 по маршруту Екатеринбург — Астана должен был вылететь 7 августа в 23:05, однако вылет был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Qazaq Air. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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