Самолет должен был вылететь из аэропорта Кольцово вечером 7 августа, но рейс отменили
В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был вылететь вечером 7 августа. Это следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс IQ-5008 по маршруту Екатеринбург — Астана должен был вылететь 7 августа в 23:05, однако вылет был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Qazaq Air. На момент публикации новости ответ не был получен.
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