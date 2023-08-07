В Екатеринбурге отменили рейс в Астану. Скрин 08 августа 2023 в 05:18 Размер текста - 17 + Самолет должен был вылететь из аэропорта Кольцово вечером 7 августа, но рейс отменили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был вылететь вечером 7 августа. Это следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс IQ-5008 по маршруту Екатеринбург — Астана должен был вылететь 7 августа в 23:05, однако вылет был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Qazaq Air. На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану (Казахстан), который должен был вылететь вечером 7 августа. Это следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс IQ-5008 по маршруту Екатеринбург — Астана должен был вылететь 7 августа в 23:05, однако вылет был отменен, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Qazaq Air. На момент публикации новости ответ не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям