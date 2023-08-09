Неизвестные напали на главу службы безопасности свердловского завода

На КУМЗе пострадал начальник службы безопасности Сергей Никулин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководитель службы безопасности «Каменск-Уральского металлургического завода» (КУМЗ, Свердловская область) стал жертвой двух неизвестных налетчиков. Мужчины попытались причинить вред здоровью сотруднику предприятия, но в итоге пострадали сами, сообщает в соцсетях пресс-служба предприятия.

«Злоумышленники напали на Сергея Никулина с целю причинения тяжкого вреда здоровью или убийства. Им не удалось воплотить свой замысел. В прошлом оперативный работник уголовного розыска, Сергей Никулин оказал мгновенное сопротивление и заставил преступников бежать. Нападавшие успели причинить незначительный вред, но сами пострадали больше», — сообщает telegram-канал «КУМЗ сегодня». Дозвониться до представителей предприятия по официальному номеру телефона не удалось — никто не взял трубку.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых не подтвердил, но и не опровергнул эту информацию. «Эти сведения в настоящее время проверяются на предмет соответствия действительности и для принятия мер реагирования в случае, если это правда. Данные сведения зарегистрированы в установленном порядке», — отметил полковник Горелых.

Каменск-Уральский металлургический завод (ОАО «КУМЗ») — одно из градообразующих предприятий города. «КУМЗ» создавался как завод специальной металлургии в составе Министерства авиационной промышленности для обеспечения самолетостроения полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых сплавов. Завод выпускает из алюминия и алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и бурильные и многое другое.