09 августа 2023

Студентки челябинского колледжа распространяли наркотики по городу

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция
Сотрудники полиции нашли у девушек свыше пяти граммов наркотика Фото:

Студентки одного из колледжей в Челябинске распространяли наркотики на территории областного центра. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, при задержании у них обнаружили свыше пяти граммов запрещенного вещества.

«Две студентки второго курса одного из колледжей в Челябинске распространяли по городу мефедрон. При обыске правоохранители нашли у них запрещенное вещество, которое они готовились сбыть», — рассказал источник.

По данным URA.RU девушкам по 16 лет. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Они находятся под подпиской о невыезде.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Студентки одного из колледжей в Челябинске распространяли наркотики на территории областного центра. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, при задержании у них обнаружили свыше пяти граммов запрещенного вещества. «Две студентки второго курса одного из колледжей в Челябинске распространяли по городу мефедрон. При обыске правоохранители нашли у них запрещенное вещество, которое они готовились сбыть», — рассказал источник. По данным URA.RU девушкам по 16 лет. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Они находятся под подпиской о невыезде. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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