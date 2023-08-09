Студентки челябинского колледжа распространяли наркотики по городу

Студентки одного из колледжей в Челябинске распространяли наркотики на территории областного центра. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, при задержании у них обнаружили свыше пяти граммов запрещенного вещества.
«Две студентки второго курса одного из колледжей в Челябинске распространяли по городу мефедрон. При обыске правоохранители нашли у них запрещенное вещество, которое они готовились сбыть», — рассказал источник.
По данным URA.RU девушкам по 16 лет. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Они находятся под подпиской о невыезде.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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