Крупнейший металлургический комбинат на Среднем Урале массово ищет сотрудников

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Объекты компании "Ренова" в Екатеринбурге и Верхней Пышме, плавка металла, литейный цех
ОАО «КУЗОЦМ» ищет сотрудников Фото:

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») ищет сотрудников на различные позиции. Предприятие предлагает официальное трудоустройство, а также компенсацию транспортных расходов иногородним.

На предприятие ОАО «КУЗОЦМ» нужны следующие специалисты:

  • Бухгалтер группы учета товарно-материальных ценностей;
  • Специалист по отоплению и вентиляции;
  • Инженер программист (1С);
  • Лаборант спектрального анализа;
  • Специалист в области защиты окружающей среды;
  • Специалист по отоплению и вентиляции;
  • Начальник централизованного инструментально-ремонтного участка.


Соискателям предлагается расширенный социальный пакет. Будущим сотрудникам комбината обещают насыщенную корпоративную жизнь. Вакансии корреспондент URA.RU обнаружил на hh.ru. Всего предприятие разметило 63 вакансии.

АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» является лидером отрасли цветной металлообработки России. Ассортимент выпускаемой продукции составляет около 16 тысяч типоразмеров и более 140 сплавов. Выпускаемая продукция используется в различных отраслях промышленности. АО «КУЗОЦМ» осуществляет экспортные поставки в страны дальнего зарубежья: Германию, Францию, Италию, Болгарию, Бразилию, Турцию, а также страны СНГ и Балтии.

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ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») ищет сотрудников на различные позиции. Предприятие предлагает официальное трудоустройство, а также компенсацию транспортных расходов иногородним. На предприятие ОАО «КУЗОЦМ» нужны следующие специалисты: Соискателям предлагается расширенный социальный пакет. Будущим сотрудникам комбината обещают насыщенную корпоративную жизнь. Вакансии корреспондент URA.RU обнаружил на hh.ru. Всего предприятие разметило 63 вакансии. АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» является лидером отрасли цветной металлообработки России. Ассортимент выпускаемой продукции составляет около 16 тысяч типоразмеров и более 140 сплавов. Выпускаемая продукция используется в различных отраслях промышленности. АО «КУЗОЦМ» осуществляет экспортные поставки в страны дальнего зарубежья: Германию, Францию, Италию, Болгарию, Бразилию, Турцию, а также страны СНГ и Балтии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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