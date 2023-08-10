Крупнейший металлургический комбинат на Среднем Урале массово ищет сотрудников

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») ищет сотрудников на различные позиции. Предприятие предлагает официальное трудоустройство, а также компенсацию транспортных расходов иногородним.
На предприятие ОАО «КУЗОЦМ» нужны следующие специалисты:
- Бухгалтер группы учета товарно-материальных ценностей;
- Специалист по отоплению и вентиляции;
- Инженер программист (1С);
- Лаборант спектрального анализа;
- Специалист в области защиты окружающей среды;
- Специалист по отоплению и вентиляции;
- Начальник централизованного инструментально-ремонтного участка.
Соискателям предлагается расширенный социальный пакет. Будущим сотрудникам комбината обещают насыщенную корпоративную жизнь. Вакансии корреспондент URA.RU обнаружил на hh.ru. Всего предприятие разметило 63 вакансии.
АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» является лидером отрасли цветной металлообработки России. Ассортимент выпускаемой продукции составляет около 16 тысяч типоразмеров и более 140 сплавов. Выпускаемая продукция используется в различных отраслях промышленности. АО «КУЗОЦМ» осуществляет экспортные поставки в страны дальнего зарубежья: Германию, Францию, Италию, Болгарию, Бразилию, Турцию, а также страны СНГ и Балтии.
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