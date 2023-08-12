Глава Крыма Аксенов сообщил о новой атаке ВСУ на Крым

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Аксенов поблагодарил войска ПВО за профессионализм и бдительность Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Крымом была сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он поблагодарил войска ПВО за профессионализм и бдительность. Советник Аксенова Олег Крючков в свою очередь попросил жителей не выкладывать видео работы пво и съемки стратегических объектов.

Около часа назад Аксенов сообщал о другой атаке Киева по мосту. Как уточняли в Минобороны РФ, украинские войска пытались разрушить переправу переделанной зенитной ракетой. Кроме того, утром 12 августа ведомство сообщало об атаке на Крым 20-ю ракетами.

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Над Крымом была сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он поблагодарил войска ПВО за профессионализм и бдительность. Советник Аксенова Олег Крючков в свою очередь попросил жителей не выкладывать видео работы пво и съемки стратегических объектов. Около часа назад Аксенов сообщал о другой атаке Киева по мосту. Как уточняли в Минобороны РФ, украинские войска пытались разрушить переправу переделанной зенитной ракетой. Кроме того, утром 12 августа ведомство сообщало об атаке на Крым 20-ю ракетами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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