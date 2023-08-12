Глава Крыма Аксенов сообщил о новой атаке ВСУ на Крым

Аксенов поблагодарил войска ПВО за профессионализм и бдительность
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Крымом была сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он поблагодарил войска ПВО за профессионализм и бдительность. Советник Аксенова Олег Крючков в свою очередь попросил жителей не выкладывать видео работы пво и съемки стратегических объектов.
Около часа назад Аксенов сообщал о другой атаке Киева по мосту. Как уточняли в Минобороны РФ, украинские войска пытались разрушить переправу переделанной зенитной ракетой. Кроме того, утром 12 августа ведомство сообщало об атаке на Крым 20-ю ракетами.
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