У Крымского моста в третий раз за сутки слышны взрывы. Фото, видео

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Крыму третий раз за сутки прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители.

«Очевидцы сообщают о звуках взрывов в районе Керчи», — пишет telegram-канал «Смотри». Также в telegram-канале «Крымский мост:оперативная информация» сообщили о перекрытии движения автотранспорта.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Она была перехвачена средствами ПВО. Для защиты объекта спецслужбы укрыли Крымский мост в дымовой завесе.

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В Крыму третий раз за сутки прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители. «Очевидцы сообщают о звуках взрывов в районе Керчи», — пишет telegram-канал «Смотри». Также в telegram-канале «Крымский мост:оперативная информация» сообщили о перекрытии движения автотранспорта. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Она была перехвачена средствами ПВО. Для защиты объекта спецслужбы укрыли Крымский мост в дымовой завесе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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