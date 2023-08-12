Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Крыму третий раз за сутки прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители.
«Очевидцы сообщают о звуках взрывов в районе Керчи», — пишет telegram-канал «Смотри». Также в telegram-канале «Крымский мост:оперативная информация» сообщили о перекрытии движения автотранспорта.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Она была перехвачена средствами ПВО. Для защиты объекта спецслужбы укрыли Крымский мост в дымовой завесе.
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