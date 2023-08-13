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Пермячка отсудила двойную стоимость отмененного тура в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, документы к заседанию
Суд также постановил выплатить компенсацию морального вреда Фото:

Жительница Перми отсудила у турфирмы более 780 тысяч рублей за отмененный тур в Египет. Пермячка приобрела путевку за 370 тысяч рублей, но туроператор отменил поездку, а деньги женщине так и не вернули, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: взыскать с ответчика в пользу истца сумму предварительной оплаты за туристический продукт в сумме 370 000 рублей, убытки в размере стоимости приобретенных авиабилетов 20 028 рублей, неустойку в сумме 370 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 22 580,14 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательств, компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей», — говорится в решении. Также турагент обязан заплатить штраф в размере 393 тысяч рублей.

Пермячка приобрела тур в Египет на четверых человек летом 2022 года с условием возврата до 1 сентября. За несколько дней до вылета турагент сообщил, что тур отменен по неизвестным причинам. Клиенту предложили перенести поездку на сентябрь, но женщина отказалась, так как у детей начался учебный год, а у нее самой закончился отпуск. Женщина потребовала вернуть средства, но ее проигнорировали, после чего она обратилась в суд.

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Жительница Перми отсудила у турфирмы более 780 тысяч рублей за отмененный тур в Египет. Пермячка приобрела путевку за 370 тысяч рублей, но туроператор отменил поездку, а деньги женщине так и не вернули, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать с ответчика в пользу истца сумму предварительной оплаты за туристический продукт в сумме 370 000 рублей, убытки в размере стоимости приобретенных авиабилетов 20 028 рублей, неустойку в сумме 370 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 22 580,14 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательств, компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей», — говорится в решении. Также турагент обязан заплатить штраф в размере 393 тысяч рублей. Пермячка приобрела тур в Египет на четверых человек летом 2022 года с условием возврата до 1 сентября. За несколько дней до вылета турагент сообщил, что тур отменен по неизвестным причинам. Клиенту предложили перенести поездку на сентябрь, но женщина отказалась, так как у детей начался учебный год, а у нее самой закончился отпуск. Женщина потребовала вернуть средства, но ее проигнорировали, после чего она обратилась в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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