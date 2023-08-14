В Челябинске Росгвардии передали новые средства борьбы с беспилотниками. Фото

14 августа 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Силовики получили антидроновые ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы Росгвардии в Челябинске получили новейшие блокираторы квадрокоптеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону. «Первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак передал начальнику территориального управления Росгвардии генерал-майору полиции Александру Ясинскому новейшие блокираторы квадрокоптеров. Средства получены при поддержке губернатора Алексея Текслера», — заявили в пресс-службе ведомства. Ясинский отметил, что новое современное оружие получат не только сотрудники Росгвардии в регионе. Средства противодействия БПЛА появятся и в подразделениях специального назначения, которые сейчас выполняют служебно-боевые задачи в районах СВО. Бойцы получили антидроновые ружья Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области В церемонии передачи средств борьбы с БПЛА приняли участие первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак (слева) и руководитель регионального управления Росгвардии Александр Ясинский Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Бойцы Росгвардии в Челябинске получили новейшие блокираторы квадрокоптеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону. «Первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак передал начальнику территориального управления Росгвардии генерал-майору полиции Александру Ясинскому новейшие блокираторы квадрокоптеров. Средства получены при поддержке губернатора Алексея Текслера», — заявили в пресс-службе ведомства. Ясинский отметил, что новое современное оружие получат не только сотрудники Росгвардии в регионе. Средства противодействия БПЛА появятся и в подразделениях специального назначения, которые сейчас выполняют служебно-боевые задачи в районах СВО.