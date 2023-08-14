В Челябинске Росгвардии передали новые средства борьбы с беспилотниками. Фото

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Силовики получили антидроновые ружья Фото:

Бойцы Росгвардии в Челябинске получили новейшие блокираторы квадрокоптеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«Первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак передал начальнику территориального управления Росгвардии генерал-майору полиции Александру Ясинскому новейшие блокираторы квадрокоптеров. Средства получены при поддержке губернатора Алексея Текслера», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ясинский отметил, что новое современное оружие получат не только сотрудники Росгвардии в регионе. Средства противодействия БПЛА появятся и в подразделениях специального назначения, которые сейчас выполняют служебно-боевые задачи в районах СВО.

Бойцы получили антидроновые ружья
Бойцы получили антидроновые ружья
Фото:

В церемонии передачи средств борьбы с БПЛА приняли участие первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак (слева) и руководитель регионального управления Росгвардии Александр Ясинский
В церемонии передачи средств борьбы с БПЛА приняли участие первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак (слева) и руководитель регионального управления Росгвардии Александр Ясинский
Фото:

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Бойцы Росгвардии в Челябинске получили новейшие блокираторы квадрокоптеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону. «Первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак передал начальнику территориального управления Росгвардии генерал-майору полиции Александру Ясинскому новейшие блокираторы квадрокоптеров. Средства получены при поддержке губернатора Алексея Текслера», — заявили в пресс-службе ведомства. Ясинский отметил, что новое современное оружие получат не только сотрудники Росгвардии в регионе. Средства противодействия БПЛА появятся и в подразделениях специального назначения, которые сейчас выполняют служебно-боевые задачи в районах СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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