Блогер Лерчек не явилась на заседание суда

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Вместо Лерчек на заседании суда присутствовал ее муж Фото:

Блогер Лерчек не присутствовала на заседании Московского городского суда, где обсуждалось изменение ее меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом стало известно на заседании суда.

«Блогер Лерчек не явилась в Мосгорсуд на заседание по изменению ей меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест», — сообщает Пятый канал с заседания суда. Там добавили, что ее супруг Артем присутствовал на заседании вместо нее. Адвокат Лерчек не уточнил ее местонахождение, однако заявил, что она предупредила суд о своем отсутствии.

7 марта 2023 года Прокуратура обвинила Чекалину в неуплате налогов. Артем Чекалин обещал погасить 300 миллионов рублей. Адвокат предупредил, что отказ Чекалиной от соблюдения запрета на доступ к интернету может привести к более строгим ограничениям.

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Блогер Лерчек не присутствовала на заседании Московского городского суда, где обсуждалось изменение ее меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом стало известно на заседании суда. «Блогер Лерчек не явилась в Мосгорсуд на заседание по изменению ей меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест», — сообщает Пятый канал с заседания суда. Там добавили, что ее супруг Артем присутствовал на заседании вместо нее. Адвокат Лерчек не уточнил ее местонахождение, однако заявил, что она предупредила суд о своем отсутствии. 7 марта 2023 года Прокуратура обвинила Чекалину в неуплате налогов. Артем Чекалин обещал погасить 300 миллионов рублей. Адвокат предупредил, что отказ Чекалиной от соблюдения запрета на доступ к интернету может привести к более строгим ограничениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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