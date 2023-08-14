Блогер Лерчек не явилась на заседание суда

14 августа 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Вместо Лерчек на заседании суда присутствовал ее муж Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Блогер Лерчек не присутствовала на заседании Московского городского суда, где обсуждалось изменение ее меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом стало известно на заседании суда. «Блогер Лерчек не явилась в Мосгорсуд на заседание по изменению ей меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест», — сообщает Пятый канал с заседания суда. Там добавили, что ее супруг Артем присутствовал на заседании вместо нее. Адвокат Лерчек не уточнил ее местонахождение, однако заявил, что она предупредила суд о своем отсутствии. 7 марта 2023 года Прокуратура обвинила Чекалину в неуплате налогов. Артем Чекалин обещал погасить 300 миллионов рублей. Адвокат предупредил, что отказ Чекалиной от соблюдения запрета на доступ к интернету может привести к более строгим ограничениям.

Блогер Лерчек не присутствовала на заседании Московского городского суда, где обсуждалось изменение ее меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом стало известно на заседании суда. «Блогер Лерчек не явилась в Мосгорсуд на заседание по изменению ей меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест», — сообщает Пятый канал с заседания суда. Там добавили, что ее супруг Артем присутствовал на заседании вместо нее. Адвокат Лерчек не уточнил ее местонахождение, однако заявил, что она предупредила суд о своем отсутствии. 7 марта 2023 года Прокуратура обвинила Чекалину в неуплате налогов. Артем Чекалин обещал погасить 300 миллионов рублей. Адвокат предупредил, что отказ Чекалиной от соблюдения запрета на доступ к интернету может привести к более строгим ограничениям.