Муж блогера Лерчек пообещал погасить 300 млн долгов по налогам

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Супруг блогера Валерии Чекалиной заявил о намерении выплатить все долги Фото:

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) постарается погасить все накопившиеся долги по уплате налогов. Об этом заявил супруг блогера Артем Чекалин.

«Постараемся погасить все имеющиеся к нам претензии. И на этом история закончится», — передает слова Чекалина telegram-канал Super.ru. Он добавил, что семья никогда не планировала и не планирует уезжать из России.

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Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинения блогеру Лерчек по уклонению от уплаты налогов. Также обвинения касаются и ее супруга Артема Чекалина. В ночь на 7 марта в доме блогера прошли обыски.

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) постарается погасить все накопившиеся долги по уплате налогов. Об этом заявил супруг блогера Артем Чекалин. «Постараемся погасить все имеющиеся к нам претензии. И на этом история закончится», — передает слова Чекалина telegram-канал Super.ru. Он добавил, что семья никогда не планировала и не планирует уезжать из России. Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинения блогеру Лерчек по уклонению от уплаты налогов. Также обвинения касаются и ее супруга Артема Чекалина. В ночь на 7 марта в доме блогера прошли обыски.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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