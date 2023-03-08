Муж блогера Лерчек пообещал погасить 300 млн долгов по налогам

Супруг блогера Валерии Чекалиной заявил о намерении выплатить все долги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) постарается погасить все накопившиеся долги по уплате налогов. Об этом заявил супруг блогера Артем Чекалин.

«Постараемся погасить все имеющиеся к нам претензии. И на этом история закончится», — передает слова Чекалина telegram-канал Super.ru. Он добавил, что семья никогда не планировала и не планирует уезжать из России.

Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинения блогеру Лерчек по уклонению от уплаты налогов. Также обвинения касаются и ее супруга Артема Чекалина. В ночь на 7 марта в доме блогера прошли обыски.