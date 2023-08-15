15 августа 2023

В Екатеринбурге голый мужчина залез на здание кинотеатра и пел песни. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, улица краснофлотцев1, кинотеатр заря
Голый екатеринбуржец залез на здание кинотеатра «Заря» и пел песни Фото:

В Екатеринбурге обнаженный мужчина залез на крышу кинотеатра «Заря» на улице Баумана, 2 и стал петь песни. Об этом сообщили в соцсети.

«Голый мужик залез на кинотеатр „Заря“ и пел песни», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Видео появилось в соцсети вечером 15 августа.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в Екатеринбурге соседи обезвредили пьяного голого мужчину. По словам очевидцев, неизвестный пытался изнасиловать женщину в лифте. Позднее стало известно, что екатеринбуржца доставили в отдел полиции.

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В Екатеринбурге обнаженный мужчина залез на крышу кинотеатра «Заря» на улице Баумана, 2 и стал петь песни. Об этом сообщили в соцсети. «Голый мужик залез на кинотеатр „Заря“ и пел песни», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Видео появилось в соцсети вечером 15 августа. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге соседи обезвредили пьяного голого мужчину. По словам очевидцев, неизвестный пытался изнасиловать женщину в лифте. Позднее стало известно, что екатеринбуржца доставили в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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