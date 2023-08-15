Голый екатеринбуржец залез на здание кинотеатра «Заря» и пел песни
В Екатеринбурге обнаженный мужчина залез на крышу кинотеатра «Заря» на улице Баумана, 2 и стал петь песни. Об этом сообщили в соцсети.
«Голый мужик залез на кинотеатр „Заря“ и пел песни», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Видео появилось в соцсети вечером 15 августа.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее в Екатеринбурге соседи обезвредили пьяного голого мужчину. По словам очевидцев, неизвестный пытался изнасиловать женщину в лифте. Позднее стало известно, что екатеринбуржца доставили в отдел полиции.
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