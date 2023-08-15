В Екатеринбурге за 18 млн рублей выставили на продажу компанию похоронной службы «Ритуал», основанную в 1987 году. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Продам за 18 млн рублей готовый бизнес — похоронная служба. В стоимость входит бренд, который основали в 1987 году, и права на него, клиентская база, телефоны, сайты, реклама, а также баннер. Общая площадь помещения составляет 67 квадратных метров», — сказано в сообщении.
По словам продавца, точка находится в большом пешеходном трафике на улице Куйбышева, 78. Бизнесмен оценивает свой бренд из восьмидесятых в три миллиона рублей, а здание — в 15 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что порядка 25% бизнесменов из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением деятельности. Еще 20% предпринимателей не устраивает медленный темп развития проекта, такая же часть отметила отсутствие стабильного дохода.
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