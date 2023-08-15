15 августа 2023

В Екатеринбурге продают ритуальный бизнес из восьмидесятых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, венки, ритуальные услуги, нижне-исетское кладбище, продажа, цветы на кладбище
Владелец похоронной компании оценил свой бизнес в 18 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге за 18 млн рублей выставили на продажу компанию похоронной службы «Ритуал», основанную в 1987 году. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продам за 18 млн рублей готовый бизнес — похоронная служба. В стоимость входит бренд, который основали в 1987 году, и права на него, клиентская база, телефоны, сайты, реклама, а также баннер. Общая площадь помещения составляет 67 квадратных метров», — сказано в сообщении.

По словам продавца, точка находится в большом пешеходном трафике на улице Куйбышева, 78. Бизнесмен оценивает свой бренд из восьмидесятых в три миллиона рублей, а здание — в 15 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что порядка 25% бизнесменов из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением деятельности. Еще 20% предпринимателей не устраивает медленный темп развития проекта, такая же часть отметила отсутствие стабильного дохода.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге за 18 млн рублей выставили на продажу компанию похоронной службы «Ритуал», основанную в 1987 году. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продам за 18 млн рублей готовый бизнес — похоронная служба. В стоимость входит бренд, который основали в 1987 году, и права на него, клиентская база, телефоны, сайты, реклама, а также баннер. Общая площадь помещения составляет 67 квадратных метров», — сказано в сообщении. По словам продавца, точка находится в большом пешеходном трафике на улице Куйбышева, 78. Бизнесмен оценивает свой бренд из восьмидесятых в три миллиона рублей, а здание — в 15 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что порядка 25% бизнесменов из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением деятельности. Еще 20% предпринимателей не устраивает медленный темп развития проекта, такая же часть отметила отсутствие стабильного дохода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...