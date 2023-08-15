В Екатеринбурге продают ритуальный бизнес из восьмидесятых. Фото 16 августа 2023 в 12:29 Размер текста - 17 + Владелец похоронной компании оценил свой бизнес в 18 млн рублей Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге за 18 млн рублей выставили на продажу компанию похоронной службы «Ритуал», основанную в 1987 году. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продам за 18 млн рублей готовый бизнес — похоронная служба. В стоимость входит бренд, который основали в 1987 году, и права на него, клиентская база, телефоны, сайты, реклама, а также баннер. Общая площадь помещения составляет 67 квадратных метров», — сказано в сообщении. По словам продавца, точка находится в большом пешеходном трафике на улице Куйбышева, 78. Бизнесмен оценивает свой бренд из восьмидесятых в три миллиона рублей, а здание — в 15 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что порядка 25% бизнесменов из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением деятельности. Еще 20% предпринимателей не устраивает медленный темп развития проекта, такая же часть отметила отсутствие стабильного дохода. В Екатеринбурге за 18 млн рублей выставили на продажу компанию похоронной службы «Ритуал», основанную в 1987 году. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продам за 18 млн рублей готовый бизнес — похоронная служба. В стоимость входит бренд, который основали в 1987 году, и права на него, клиентская база, телефоны, сайты, реклама, а также баннер. Общая площадь помещения составляет 67 квадратных метров», — сказано в сообщении. По словам продавца, точка находится в большом пешеходном трафике на улице Куйбышева, 78. Бизнесмен оценивает свой бренд из восьмидесятых в три миллиона рублей, а здание — в 15 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что порядка 25% бизнесменов из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением деятельности. Еще 20% предпринимателей не устраивает медленный темп развития проекта, такая же часть отметила отсутствие стабильного дохода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям