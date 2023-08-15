ГИБДД проводит спецмероприятие на челябинских трассах

Сотрудники Госавтоинспекции 16 августа проводят профилактическое мероприятие «Встречная полоса» из роста ДТП. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба областной ГИБДД.
«За семь месяцев на территории региона по причине выезда на полосу встречного движения произошло 160 ДТП. 67 человек погибли и 262 получили травмы. На загородных трассах „Челябинск-Троицк“, „Долгодеревенское-Кыштым“, „Челябинск-Новосибирск“ и „Западный обход города Челябинска“ сегодня будут проводиться сплошные проверки водителей», — заявили в ведомстве.
По статистике, большая часть ДТП на «встречке» происходит в местах, разрешенных для обгона. Вместе с тем, разрешающая разметка не гарантирует безопасность маневра. Также инспекторы ДПС уделят внимание соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
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