15 августа 2023

ГИБДД проводит спецмероприятие на челябинских трассах

Госавтоинспекция усилила рейды на челябинских дорогах из-за роста ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД призывают быть осторожными при обгоне Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции 16 августа проводят профилактическое мероприятие «Встречная полоса» из роста ДТП. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

«За семь месяцев на территории региона по причине выезда на полосу встречного движения произошло 160 ДТП. 67 человек погибли и 262 получили травмы. На загородных трассах „Челябинск-Троицк“, „Долгодеревенское-Кыштым“, „Челябинск-Новосибирск“ и „Западный обход города Челябинска“ сегодня будут проводиться сплошные проверки водителей», — заявили в ведомстве.

По статистике, большая часть ДТП на «встречке» происходит в местах, разрешенных для обгона. Вместе с тем, разрешающая разметка не гарантирует безопасность маневра. Также инспекторы ДПС уделят внимание соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

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Сотрудники Госавтоинспекции 16 августа проводят профилактическое мероприятие «Встречная полоса» из роста ДТП. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба областной ГИБДД. «За семь месяцев на территории региона по причине выезда на полосу встречного движения произошло 160 ДТП. 67 человек погибли и 262 получили травмы. На загородных трассах „Челябинск-Троицк“, „Долгодеревенское-Кыштым“, „Челябинск-Новосибирск“ и „Западный обход города Челябинска“ сегодня будут проводиться сплошные проверки водителей», — заявили в ведомстве. По статистике, большая часть ДТП на «встречке» происходит в местах, разрешенных для обгона. Вместе с тем, разрешающая разметка не гарантирует безопасность маневра. Также инспекторы ДПС уделят внимание соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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