Челябинца, проводившего новорожденному обрезание на дому, отдадут под суд

В Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинской области) направлено уголовное дело в отношении мужчины, проводившего обрезание новорожденному на дому. Об этом 17 августа URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона
«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного подпунктами „б“ и „в“ части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности в отношении детей и повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью). Дело направлено в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу», — уточнили URA.RU в прокуратуре.
В январе отец мальчика попросил своего знакомого о процедуре обрезания на дому. Мужчина, проводивший операцию, превысил дозу анестезии из-за чего у ребенка произошла остановка дыхания. Мальчика доставили в тяжелом состоянии в Центр охраны материнства и детства на карете скорой помощи. Тогда причины ухудшения самочувствия у малыша были не до конца известны. Врачи также зафиксировали остановку дыхания. Новорожденному был поставлен анафилактический шок и передозировка на тот момент еще неизвестным анестетиком.
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