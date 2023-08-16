Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU 17 августа сообщили в пресс-службе главы региона.
«Сегодня губернатор Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета, которое состоится в Москве. В центре внимания будут вопросы развития общественного транспорта в стране», — рассказали в пресс-службе губернатора.
16 августа Текслер участвовал в подготовительном семинаре, где возглавил работу одного из круглых столов. Он рассказал о процессе обновления общественного транспорта в регионе. Отдельно губернатор отметил проект челябинского троллейбуса и работу завода городского электрического транспорта.
«Регионам, которые в этом нуждаются, важно помогать финансировать транспортную деятельность. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу общественного транспорта и закладывать возможность приобретать новый общественный транспорт. Все эти меры направлены на то, чтобы транспортная система любого российского города была современной, качественной и удобной», — заявил Текслер.
Текслер рассказал о ходе развития общественного транспорта в регионе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU 17 августа сообщили в пресс-службе главы региона. «Сегодня губернатор Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета, которое состоится в Москве. В центре внимания будут вопросы развития общественного транспорта в стране», — рассказали в пресс-службе губернатора. 16 августа Текслер участвовал в подготовительном семинаре, где возглавил работу одного из круглых столов. Он рассказал о процессе обновления общественного транспорта в регионе. Отдельно губернатор отметил проект челябинского троллейбуса и работу завода городского электрического транспорта. «Регионам, которые в этом нуждаются, важно помогать финансировать транспортную деятельность. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу общественного транспорта и закладывать возможность приобретать новый общественный транспорт. Все эти меры направлены на то, чтобы транспортная система любого российского города была современной, качественной и удобной», — заявил Текслер.