16 августа 2023

Челябинский губернатор Текслер примет участие в совещании с Путиным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета по общественному транспорту Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU 17 августа сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сегодня губернатор Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета, которое состоится в Москве. В центре внимания будут вопросы развития общественного транспорта в стране», — рассказали в пресс-службе губернатора.

16 августа Текслер участвовал в подготовительном семинаре, где возглавил работу одного из круглых столов. Он рассказал о процессе обновления общественного транспорта в регионе. Отдельно губернатор отметил проект челябинского троллейбуса и работу завода городского электрического транспорта.

«Регионам, которые в этом нуждаются, важно помогать финансировать транспортную деятельность. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу общественного транспорта и закладывать возможность приобретать новый общественный транспорт. Все эти меры направлены на то, чтобы транспортная система любого российского города была современной, качественной и удобной», — заявил Текслер.

Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва
Текслер рассказал о ходе развития общественного транспорта в регионе
Фото:
Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва
Губернатор Челябинской области рассказал как обстоят дела с общественным транспортом в регионе
Фото:
Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва
На подготовительном совещании Алексей Текслер (в центре) представил положения по совершенствованию общественного транспорта
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU 17 августа сообщили в пресс-службе главы региона. «Сегодня губернатор Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета, которое состоится в Москве. В центре внимания будут вопросы развития общественного транспорта в стране», — рассказали в пресс-службе губернатора. 16 августа Текслер участвовал в подготовительном семинаре, где возглавил работу одного из круглых столов. Он рассказал о процессе обновления общественного транспорта в регионе. Отдельно губернатор отметил проект челябинского троллейбуса и работу завода городского электрического транспорта. «Регионам, которые в этом нуждаются, важно помогать финансировать транспортную деятельность. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу общественного транспорта и закладывать возможность приобретать новый общественный транспорт. Все эти меры направлены на то, чтобы транспортная система любого российского города была современной, качественной и удобной», — заявил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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