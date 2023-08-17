Niletto и Клава Кока устроят баттл в честь юбилея Екатеринбурга

В Екатеринбурге Niletto и Клава Кока проведут баттл песнями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге с 17 по 19 августа RCC FEST проведет спортивный праздник, посвященный 300-летию уральской столицы. В финальный день фестиваля перед горожанами выступят Niletto и Клава Кока, которые также проведут между собой баттл песнями. Победителем соревнования станет любимец публики. Об этом URA.RU рассказала организатор RCC Extreme Елена Конева.

«В поддержку общей программы баттлов между местными артистами, Niletto и Клава Кока проведут соревнования между собой. В конце их сольных концертов, горожане смогут проголосовать за того, чье выступление им больше понравилось. Наш фестиваль, это точка притяжения для активных, позитивных и спортивных людей, которые разделяют наши ценности, одними из которых являются развитие, здоровье, активность и энергия», — сказала организатор RCC Extreme Елена Конева.

В конце мероприятия артисты исполнят гимн RCC Extreme. Помимо концертов на спортивной площадке пройдет первые в истории Екатеринбурга чемпионат России и международный турнир по BMX.

Гендиректор Академии единоборств РМК и директор парка RCC Extreme Евгений Звездников отметил, что на фестиваль ожидается больше 30 тысяч зрителей. «Мы установили несколько фотозон, танцевальные площадки, площадку для игры в стритбол и баскетбол, а также горожане смогут перекусить на фуд зонах, не покидая фестиваль», — поделился Евгений Звездников с корреспондентом URA.RU.

По словам начальника управления спорта администрации Екатеринбурга Людмилы Фитиной, создание парка RCC Extreme стало импульсом для проведения мероприятия. «У РМК изначально были совершенно верно определены цели парка, где сейчас расположена площадка RCC. Мы рады, что именно экстремальными видами спорта занимается „Русская медная компания“», — подытожила Людмила Фитина.