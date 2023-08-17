Житель Свердловской области взял любовницу в заложники

18 августа 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Первоуральца, насиловавшего заложницу, задержали полицейские Фото: Московец Илья © URA.RU Житель Первоуральска (Свердловская область) взял в заложники свою любовницу. Перед этим он ее избил и изнасиловал. «Мужчина ехал в машине вместе с возлюбленной. По пути они поссорились, мужчина взбесился и сломал ей два ребра, после — над ней надругался. Потом он привез ее домой и запер в квартире, не давая вызвать скорую», — пишет telegram-канал Uralmash. Женщине удалось написать сыну, что она находится в заточении. Мальчик вызвал полицию: силовики вызволили заложницу. Мужчину задержали, в отношении него завели ряд уголовных дел. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного полицейского главка. На момент публикации заметки ответ получен не был.

Житель Первоуральска (Свердловская область) взял в заложники свою любовницу. Перед этим он ее избил и изнасиловал. «Мужчина ехал в машине вместе с возлюбленной. По пути они поссорились, мужчина взбесился и сломал ей два ребра, после — над ней надругался. Потом он привез ее домой и запер в квартире, не давая вызвать скорую», — пишет telegram-канал Uralmash. Женщине удалось написать сыну, что она находится в заточении. Мальчик вызвал полицию: силовики вызволили заложницу. Мужчину задержали, в отношении него завели ряд уголовных дел. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного полицейского главка. На момент публикации заметки ответ получен не был.