17 августа 2023

Житель Свердловской области взял любовницу в заложники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, чкаловский районный суд, сотрудники полиции
Первоуральца, насиловавшего заложницу, задержали полицейские Фото:

Житель Первоуральска (Свердловская область) взял в заложники свою любовницу. Перед этим он ее избил и изнасиловал.

«Мужчина ехал в машине вместе с возлюбленной. По пути они поссорились, мужчина взбесился и сломал ей два ребра, после — над ней надругался. Потом он привез ее домой и запер в квартире, не давая вызвать скорую», — пишет telegram-канал Uralmash.

Женщине удалось написать сыну, что она находится в заточении. Мальчик вызвал полицию: силовики вызволили заложницу. Мужчину задержали, в отношении него завели ряд уголовных дел.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного полицейского главка. На момент публикации заметки ответ получен не был.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Первоуральска (Свердловская область) взял в заложники свою любовницу. Перед этим он ее избил и изнасиловал. «Мужчина ехал в машине вместе с возлюбленной. По пути они поссорились, мужчина взбесился и сломал ей два ребра, после — над ней надругался. Потом он привез ее домой и запер в квартире, не давая вызвать скорую», — пишет telegram-канал Uralmash. Женщине удалось написать сыну, что она находится в заточении. Мальчик вызвал полицию: силовики вызволили заложницу. Мужчину задержали, в отношении него завели ряд уголовных дел. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного полицейского главка. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...