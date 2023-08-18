Суд не вернул Porsche дочери челябинского экс-губернатора Дубровского

Анна Дубровская пыталась оспорить решение суда о возврате брату иномарки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске не вернул дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анне автомобиль Porsche 911 Carrera. Она пыталась оспорить прежнее решение суда, который признал недействительной сделку о передаче ей иномарки от брата Александра Дубровского. Информация об этом размещена на сайте суда.

«Суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Дубровской Анны Борисовны на определение от 26.06.2023 о признании сделки (по передаче автомобиля — прим. ред.) недействительной. Решение оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Ранее в рамках банкротства Дубровского-младшего суд арестовал его машины и коттедж, переоформленные на жену и сестру. Кредиторы считают, что все имущество, которое сын бывшего главы региона передал родным, надо вернуть прежнему владельцу. По этой же причине суд отменил сделку по дарению акций компании АО «ИК „Профит“» Александром Дубровским Анне.

Общая сумма долгов Дубровского-младшего превышает 274 млн рублей. Суд решил, что он должен выплатить только 22 млн рублей, исходя из тех средств, что имеет. Кредиторы требуют пересмотреть план реструктуризации долгов. Поэтому они добиваются возврата имущества, которое Александр Дубровский передал родным, чтобы включить в конкурсную массу для расчета с кредиторами.

Дубровский-старший находится за границей. Он, как и сын, признан банкротом. Семья Дубровских со СМИ не общается.