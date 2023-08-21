Екатеринбуржцы несут цветы к месту, где убили темнокожего студента. Видео

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Франсуа Нджелассили было 32 года, он был аспирантом УрФУ
Франсуа Нджелассили было 32 года, он был аспирантом УрФУ Фото:

Возле «Бургер Кинга» на Малышева, 44 в Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Там стоит фотография молодого человека, люди несут цветы, передает с места событий корреспондент URA.RU.

32-летнего Франсуа Нджелассили, который приехал из Габона и являлся аспирантом УрФУ, убили в ночь на 18 августа возле «Бургер Кинга» на Малышева. Ему нанесли ножевые ранения. По версии нападающего, он был один против двух африканцев. Знакомые убитого, в свою очередь, отметили, что до Франсуа докопались из-за цвета кожи. Известно, что подозреваемому — им оказался 23-летний уроженец Артемовского — собирают деньги на адвоката.

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Возле «Бургер Кинга» на Малышева, 44 в Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Там стоит фотография молодого человека, люди несут цветы, передает с места событий корреспондент URA.RU. 32-летнего Франсуа Нджелассили, который приехал из Габона и являлся аспирантом УрФУ, убили в ночь на 18 августа возле «Бургер Кинга» на Малышева. Ему нанесли ножевые ранения. По версии нападающего, он был один против двух африканцев. Знакомые убитого, в свою очередь, отметили, что до Франсуа докопались из-за цвета кожи. Известно, что подозреваемому — им оказался 23-летний уроженец Артемовского — собирают деньги на адвоката.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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