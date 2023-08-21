Возле «Бургер Кинга» на Малышева, 44 в Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Там стоит фотография молодого человека, люди несут цветы, передает с места событий корреспондент URA.RU.
32-летнего Франсуа Нджелассили, который приехал из Габона и являлся аспирантом УрФУ, убили в ночь на 18 августа возле «Бургер Кинга» на Малышева. Ему нанесли ножевые ранения. По версии нападающего, он был один против двух африканцев. Знакомые убитого, в свою очередь, отметили, что до Франсуа докопались из-за цвета кожи. Известно, что подозреваемому — им оказался 23-летний уроженец Артемовского — собирают деньги на адвоката.
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