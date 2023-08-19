В УрФУ рассказали об аспиранте из Габона, которого убили в Burger King. Фото

В УрФУ выразили соболезнования семье убитого аспиранта из Габона

20 августа 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

В пресс-службе УрФУ выразали соболезнования семье Франсуа Нджелассили Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Уральском федеральном университете (УрФУ) выразили соболезнования родным и близким аспиранта Франсуа Нджелассили из Габона, которого убили в одном из екатеринбургских заведений Burger King. Представители университета пообещали позднее сообщить дату и место похорон. «С прискорбием сообщаем, что трагически погиб аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили. <…> Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам. О времени и месте прощания сообщим дополнительно», — пишет telegram-канал «УрФУ». Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа. По данным источника URA.RU, аспиранта убили ножом в Burger King на Малышева. Франсуа было 32 года. Аспирант приехал в Екатеринбург из Габона, чтобы получить образование. Освоив программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, он поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где закончил два курса. В 2019 году он получил вузовское звание «Иностранный студент года» за разработку предложения по адаптации валют Африки. Франсуа было 32 года Фото: telegram-канал «УрФУ», https://t.me/urfu_ru

В Уральском федеральном университете (УрФУ) выразили соболезнования родным и близким аспиранта Франсуа Нджелассили из Габона, которого убили в одном из екатеринбургских заведений Burger King. Представители университета пообещали позднее сообщить дату и место похорон. «С прискорбием сообщаем, что трагически погиб аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили. <…> Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам. О времени и месте прощания сообщим дополнительно», — пишет telegram-канал «УрФУ». Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа. По данным источника URA.RU, аспиранта убили ножом в Burger King на Малышева. Франсуа было 32 года. Аспирант приехал в Екатеринбург из Габона, чтобы получить образование. Освоив программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, он поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где закончил два курса. В 2019 году он получил вузовское звание «Иностранный студент года» за разработку предложения по адаптации валют Африки.