19 августа 2023

В УрФУ рассказали об аспиранте из Габона, которого убили в Burger King. Фото

В УрФУ выразили соболезнования семье убитого аспиранта из Габона
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Венскому фестивалю 2020. Екатеринбург, венский фестиваль, урфу
В пресс-службе УрФУ выразали соболезнования семье Франсуа Нджелассили Фото:

В Уральском федеральном университете (УрФУ) выразили соболезнования родным и близким аспиранта Франсуа Нджелассили из Габона, которого убили в одном из екатеринбургских заведений Burger King. Представители университета пообещали позднее сообщить дату и место похорон.

«С прискорбием сообщаем, что трагически погиб аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили. <…> Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам. О времени и месте прощания сообщим дополнительно», — пишет telegram-канал «УрФУ».

Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа. По данным источника URA.RU, аспиранта убили ножом в Burger King на Малышева. Франсуа было 32 года.

Аспирант приехал в Екатеринбург из Габона, чтобы получить образование. Освоив программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, он поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где закончил два курса. В 2019 году он получил вузовское звание «Иностранный студент года» за разработку предложения по адаптации валют Африки.

Франсуа было 32 года
Франсуа было 32 года
Фото:

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В Уральском федеральном университете (УрФУ) выразили соболезнования родным и близким аспиранта Франсуа Нджелассили из Габона, которого убили в одном из екатеринбургских заведений Burger King. Представители университета пообещали позднее сообщить дату и место похорон. «С прискорбием сообщаем, что трагически погиб аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили. <…> Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам. О времени и месте прощания сообщим дополнительно», — пишет telegram-канал «УрФУ». Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа. По данным источника URA.RU, аспиранта убили ножом в Burger King на Малышева. Франсуа было 32 года. Аспирант приехал в Екатеринбург из Габона, чтобы получить образование. Освоив программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, он поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где закончил два курса. В 2019 году он получил вузовское звание «Иностранный студент года» за разработку предложения по адаптации валют Африки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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