В Уральском федеральном университете (УрФУ) выразили соболезнования родным и близким аспиранта Франсуа Нджелассили из Габона, которого убили в одном из екатеринбургских заведений Burger King. Представители университета пообещали позднее сообщить дату и место похорон.
«С прискорбием сообщаем, что трагически погиб аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили. <…> Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам. О времени и месте прощания сообщим дополнительно», — пишет telegram-канал «УрФУ».
Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа. По данным источника URA.RU, аспиранта убили ножом в Burger King на Малышева. Франсуа было 32 года.
Аспирант приехал в Екатеринбург из Габона, чтобы получить образование. Освоив программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, он поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где закончил два курса. В 2019 году он получил вузовское звание «Иностранный студент года» за разработку предложения по адаптации валют Африки.
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