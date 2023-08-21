МО Швейцарии начало расследование по передаче Киеву 96 танков Leopard

21 августа 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Бывшая компания RUAG Holding SA закупила в Италии 96 танков Leopard 1 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны Швейцарии начало расследование из-за контракта на поставку Украине 96 танков Leopard 1, который подписал оружейный концерн RUAG с немецкой компанией Rheinmetall. Государственная оружейная компания RUAG приобрела танки в Италии в 2016 году. Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии. «Федеральный советник Виола Амхерд, глава DDPS, потребовала проведения подробного внешнего расследования обстоятельств закупки танков в 2016 году и подписания контракта с компанией Rheinmetall. Также будет поднят вопрос изучения того, как совет директоров выполняет свои обязанности по надзору за управлением и необходимо ли адаптировать сотрудничество между советом директоров и собственником», — сообщили на сайте правительства Швейцарии. Уточняется, что в 2016 году бывшая компания RUAG Holding SA закупила в Италии 96 танков Leopard 1, где они затем хранились. Танки были куплены как техника, доступная для поставки запасных частей. В начале этого года компания Rheinmetall обратилась в RUAG MRO с просьбой купить эту боевую технику. Компания Rheinmetall в то время заявляла, что танки будут отправлены в Украину после проведения технического обслуживания в Германии.

Министерство обороны Швейцарии начало расследование из-за контракта на поставку Украине 96 танков Leopard 1, который подписал оружейный концерн RUAG с немецкой компанией Rheinmetall. Государственная оружейная компания RUAG приобрела танки в Италии в 2016 году. Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии. «Федеральный советник Виола Амхерд, глава DDPS, потребовала проведения подробного внешнего расследования обстоятельств закупки танков в 2016 году и подписания контракта с компанией Rheinmetall. Также будет поднят вопрос изучения того, как совет директоров выполняет свои обязанности по надзору за управлением и необходимо ли адаптировать сотрудничество между советом директоров и собственником», — сообщили на сайте правительства Швейцарии. Уточняется, что в 2016 году бывшая компания RUAG Holding SA закупила в Италии 96 танков Leopard 1, где они затем хранились. Танки были куплены как техника, доступная для поставки запасных частей. В начале этого года компания Rheinmetall обратилась в RUAG MRO с просьбой купить эту боевую технику. Компания Rheinmetall в то время заявляла, что танки будут отправлены в Украину после проведения технического обслуживания в Германии.