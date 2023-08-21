21 августа 2023

МО Швейцарии начало расследование по передаче Киеву 96 танков Leopard

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Бывшая компания RUAG Holding SA закупила в Италии 96 танков Leopard 1 Фото:
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Министерство обороны Швейцарии начало расследование из-за контракта на поставку Украине 96 танков Leopard 1, который подписал оружейный концерн RUAG с немецкой компанией Rheinmetall. Государственная оружейная компания RUAG приобрела танки в Италии в 2016 году. Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.

«Федеральный советник Виола Амхерд, глава DDPS, потребовала проведения подробного внешнего расследования обстоятельств закупки танков в 2016 году и подписания контракта с компанией Rheinmetall. Также будет поднят вопрос изучения того, как совет директоров выполняет свои обязанности по надзору за управлением и необходимо ли адаптировать сотрудничество между советом директоров и собственником», — сообщили на сайте правительства Швейцарии.

Уточняется, что в 2016 году бывшая компания RUAG Holding SA закупила в Италии 96 танков Leopard 1, где они затем хранились. Танки были куплены как техника, доступная для поставки запасных частей. В начале этого года компания Rheinmetall обратилась в RUAG MRO с просьбой купить эту боевую технику. Компания Rheinmetall в то время заявляла, что танки будут отправлены в Украину после проведения технического обслуживания в Германии.

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Министерство обороны Швейцарии начало расследование из-за контракта на поставку Украине 96 танков Leopard 1, который подписал оружейный концерн RUAG с немецкой компанией Rheinmetall. Государственная оружейная компания RUAG приобрела танки в Италии в 2016 году. Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии. «Федеральный советник Виола Амхерд, глава DDPS, потребовала проведения подробного внешнего расследования обстоятельств закупки танков в 2016 году и подписания контракта с компанией Rheinmetall. Также будет поднят вопрос изучения того, как совет директоров выполняет свои обязанности по надзору за управлением и необходимо ли адаптировать сотрудничество между советом директоров и собственником», — сообщили на сайте правительства Швейцарии. Уточняется, что в 2016 году бывшая компания RUAG Holding SA закупила в Италии 96 танков Leopard 1, где они затем хранились. Танки были куплены как техника, доступная для поставки запасных частей. В начале этого года компания Rheinmetall обратилась в RUAG MRO с просьбой купить эту боевую технику. Компания Rheinmetall в то время заявляла, что танки будут отправлены в Украину после проведения технического обслуживания в Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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