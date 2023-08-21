Екатеринбургский фестиваль, подаривший голову младенца и надувной цветок, попал под угрозу закрытия

Паблик-арт-программа «ЧО», благодаря которой в Екатеринбурге и Сысерти появились арт-объекты в виде головы младенца и надувной цветок, может не состояться в 2024 году. Об этом написал в своих социальных сетях руководитель проекта Никита Харисов.
«Сегодня нам пришел очередной формальный отказ в размещении серии объектов, которые дети вместе с художниками делали для площади перед кинотеатром „Заря“ из нового прочтения знаменитого металлического конструктора, выпускаемого когда-то на ЗИКе. И тут я понял, что все, я окончательно перестал понимать, а нужно ли все это нашему городу», — заявил Харисов.
У руководителя «ЧО» возник риторический вопрос: «Чем работы к 300-летию города „Сердце“ на проспекте Ленина и медиаэкран на Вайнера лучше, чем-то, что придумывают участники паблик-арт-программы?». «Мы, конечно же, обязательно доделаем этот сложный, но важный, по крайней мере для нас сезон, а что будет дальше, возможно уже не наша забота. Ну, а этот проект мы обязательно покажем вам, пусть и во временном формате», — сообщил Харисов.
Паблик-арт-программа «ЧО» занимается культурной и просветительской деятельностью, а также создает различные арт-объекты. Например, в апреле 2023 года на Верх-Исетском пруду появилась голова младенца, которая возмутила некоторых жителей Екатеринбурга. Шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у горожан.
Также команда «ЧО» представила 17 августа надувной цветок от художницы Саши Фроловой на Тальковом Камне. Однако спустя пару дней работу проткнули, но ее быстро починили.
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