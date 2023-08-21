Екатеринбургский фестиваль, подаривший голову младенца и надувной цветок, попал под угрозу закрытия

22 августа 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Голова младенца от «ЧО» вызвала море обсуждений среди горожан Фото: Московец Илья © URA.RU Паблик-арт-программа «ЧО», благодаря которой в Екатеринбурге и Сысерти появились арт-объекты в виде головы младенца и надувной цветок, может не состояться в 2024 году. Об этом написал в своих социальных сетях руководитель проекта Никита Харисов. «Сегодня нам пришел очередной формальный отказ в размещении серии объектов, которые дети вместе с художниками делали для площади перед кинотеатром „Заря“ из нового прочтения знаменитого металлического конструктора, выпускаемого когда-то на ЗИКе. И тут я понял, что все, я окончательно перестал понимать, а нужно ли все это нашему городу», — заявил Харисов. У руководителя «ЧО» возник риторический вопрос: «Чем работы к 300-летию города „Сердце“ на проспекте Ленина и медиаэкран на Вайнера лучше, чем-то, что придумывают участники паблик-арт-программы?». «Мы, конечно же, обязательно доделаем этот сложный, но важный, по крайней мере для нас сезон, а что будет дальше, возможно уже не наша забота. Ну, а этот проект мы обязательно покажем вам, пусть и во временном формате», — сообщил Харисов. Паблик-арт-программа «ЧО» занимается культурной и просветительской деятельностью, а также создает различные арт-объекты. Например, в апреле 2023 года на Верх-Исетском пруду появилась голова младенца, которая возмутила некоторых жителей Екатеринбурга. Шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у горожан. Также команда «ЧО» представила 17 августа надувной цветок от художницы Саши Фроловой на Тальковом Камне. Однако спустя пару дней работу проткнули, но ее быстро починили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Паблик-арт-программа «ЧО», благодаря которой в Екатеринбурге и Сысерти появились арт-объекты в виде головы младенца и надувной цветок, может не состояться в 2024 году. Об этом написал в своих социальных сетях руководитель проекта Никита Харисов. «Сегодня нам пришел очередной формальный отказ в размещении серии объектов, которые дети вместе с художниками делали для площади перед кинотеатром „Заря“ из нового прочтения знаменитого металлического конструктора, выпускаемого когда-то на ЗИКе. И тут я понял, что все, я окончательно перестал понимать, а нужно ли все это нашему городу», — заявил Харисов. У руководителя «ЧО» возник риторический вопрос: «Чем работы к 300-летию города „Сердце“ на проспекте Ленина и медиаэкран на Вайнера лучше, чем-то, что придумывают участники паблик-арт-программы?». «Мы, конечно же, обязательно доделаем этот сложный, но важный, по крайней мере для нас сезон, а что будет дальше, возможно уже не наша забота. Ну, а этот проект мы обязательно покажем вам, пусть и во временном формате», — сообщил Харисов. Паблик-арт-программа «ЧО» занимается культурной и просветительской деятельностью, а также создает различные арт-объекты. Например, в апреле 2023 года на Верх-Исетском пруду появилась голова младенца, которая возмутила некоторых жителей Екатеринбурга. Шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у горожан. Также команда «ЧО» представила 17 августа надувной цветок от художницы Саши Фроловой на Тальковом Камне. Однако спустя пару дней работу проткнули, но ее быстро починили.