«Уральские авиалинии» выплатят штраф за нарушение прав челябинца

Челябинская транспортная прокуратура назначила штраф компании «Уральские авиалинии» и выплату моральной компенсации пассажиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Транспортной прокуратурой по обращению пассажира авиакомпании „Уральские авиалинии“ проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей. По иску прокурора с авиакомпании взыскана компенсация морального вреда и штраф в пользу потребителя», — уточнили URA.RU в пресс-службе.
Причиной обращения стала задержка вылета из аэропорта имени Курчатова (Челябинск). Пассажир купил в августе 2022 года билет на рейс Челябинск — Сочи. Из-за неисправности самолета произошла задержка вылета на 19 часов. По закону мужчине обязаны были предоставить номер в гостинице, но авиакомпания этого не сделала.
URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован сразу после получения.
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