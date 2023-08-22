«Уральские авиалинии» выплатят штраф за нарушение прав челябинца

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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , уральские авиалинии, аэропорт, ural airlines, летное поле, самолет
Пассажиру не предоставили гостиницу на время 19-часовой задержки рейса Фото:

Челябинская транспортная прокуратура назначила штраф компании «Уральские авиалинии» и выплату моральной компенсации пассажиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Транспортной прокуратурой по обращению пассажира авиакомпании „Уральские авиалинии“ проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей. По иску прокурора с авиакомпании взыскана компенсация морального вреда и штраф в пользу потребителя», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

Причиной обращения стала задержка вылета из аэропорта имени Курчатова (Челябинск). Пассажир купил в августе 2022 года билет на рейс Челябинск — Сочи. Из-за неисправности самолета произошла задержка вылета на 19 часов. По закону мужчине обязаны были предоставить номер в гостинице, но авиакомпания этого не сделала.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован сразу после получения.

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Челябинская транспортная прокуратура назначила штраф компании «Уральские авиалинии» и выплату моральной компенсации пассажиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Транспортной прокуратурой по обращению пассажира авиакомпании „Уральские авиалинии“ проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей. По иску прокурора с авиакомпании взыскана компенсация морального вреда и штраф в пользу потребителя», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Причиной обращения стала задержка вылета из аэропорта имени Курчатова (Челябинск). Пассажир купил в августе 2022 года билет на рейс Челябинск — Сочи. Из-за неисправности самолета произошла задержка вылета на 19 часов. По закону мужчине обязаны были предоставить номер в гостинице, но авиакомпания этого не сделала. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован сразу после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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