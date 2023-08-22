«Уральские авиалинии» выплатят штраф за нарушение прав челябинца

22 августа 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Пассажиру не предоставили гостиницу на время 19-часовой задержки рейса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская транспортная прокуратура назначила штраф компании «Уральские авиалинии» и выплату моральной компенсации пассажиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Транспортной прокуратурой по обращению пассажира авиакомпании „Уральские авиалинии“ проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей. По иску прокурора с авиакомпании взыскана компенсация морального вреда и штраф в пользу потребителя», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Причиной обращения стала задержка вылета из аэропорта имени Курчатова (Челябинск). Пассажир купил в августе 2022 года билет на рейс Челябинск — Сочи. Из-за неисправности самолета произошла задержка вылета на 19 часов. По закону мужчине обязаны были предоставить номер в гостинице, но авиакомпания этого не сделала. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован сразу после получения.

Челябинская транспортная прокуратура назначила штраф компании «Уральские авиалинии» и выплату моральной компенсации пассажиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Транспортной прокуратурой по обращению пассажира авиакомпании „Уральские авиалинии“ проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей. По иску прокурора с авиакомпании взыскана компенсация морального вреда и штраф в пользу потребителя», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Причиной обращения стала задержка вылета из аэропорта имени Курчатова (Челябинск). Пассажир купил в августе 2022 года билет на рейс Челябинск — Сочи. Из-за неисправности самолета произошла задержка вылета на 19 часов. По закону мужчине обязаны были предоставить номер в гостинице, но авиакомпания этого не сделала. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован сразу после получения.