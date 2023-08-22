22 августа 2023

Источник раскрыл подробности визита силовиков в мэрию пермского города

Полиция не стала изымать документы во время визита в мэрию Краснокамска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, пистолет, свисток, кобура, полиция, наручники
Силовики не стали проводить выемку документов в мэрии Фото:

В ходе визита пермских силовиков в мэрию города Краснокамска выемка документов не производилась. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Действительно, силовики приходили. Документы не изымали, только сфотографировали выборочно какие-то материалы. Ощущение, что сами не поняли, что именно искали», — сообщили источник URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что в администрацию Краснокамска нанесли визит сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ. Их внимание могли привлечь возможные нарушения, допущенные при реконструкции городской набережной.

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В ходе визита пермских силовиков в мэрию города Краснокамска выемка документов не производилась. Об этом сообщил источник URA.RU. «Действительно, силовики приходили. Документы не изымали, только сфотографировали выборочно какие-то материалы. Ощущение, что сами не поняли, что именно искали», — сообщили источник URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрацию Краснокамска нанесли визит сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ. Их внимание могли привлечь возможные нарушения, допущенные при реконструкции городской набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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