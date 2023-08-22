Источник раскрыл подробности визита силовиков в мэрию пермского города

Полиция не стала изымать документы во время визита в мэрию Краснокамска

23 августа 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Силовики не стали проводить выемку документов в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе визита пермских силовиков в мэрию города Краснокамска выемка документов не производилась. Об этом сообщил источник URA.RU. «Действительно, силовики приходили. Документы не изымали, только сфотографировали выборочно какие-то материалы. Ощущение, что сами не поняли, что именно искали», — сообщили источник URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрацию Краснокамска нанесли визит сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ. Их внимание могли привлечь возможные нарушения, допущенные при реконструкции городской набережной.

В ходе визита пермских силовиков в мэрию города Краснокамска выемка документов не производилась. Об этом сообщил источник URA.RU. «Действительно, силовики приходили. Документы не изымали, только сфотографировали выборочно какие-то материалы. Ощущение, что сами не поняли, что именно искали», — сообщили источник URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрацию Краснокамска нанесли визит сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ. Их внимание могли привлечь возможные нарушения, допущенные при реконструкции городской набережной.