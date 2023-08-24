В Екатеринбурге будут судить 16 человек за кражу нефти на 2,8 млн рублей

24 августа 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге будут судить 16 человек, подозреваемых в краже нефти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области предъявили обвинение 16 местным жителям, которые, по версии следствия, за несколько месяцев похитили у предприятия из вагонов-цистерн нефти на 2,8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2022 года обвиняемые, объединившись с целью осуществления преступной деятельности и незаконного получения дохода, тайно похищали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов—цистерн. С этой целью машинисты тепловоза доставляли вагоны—цистерны в места хищения, где другие участники преступной группы с помощью прорезиненных шлангов сливали топливо в оборудованные в автомобилях емкости», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Общая сумма ущерба составила 2,8 млн рублей. В зависимости от роли 16 задержанным предъявили обвинения по статьям о краже и покушении на кражу. Уголовное дело будут рассматривать в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

В Свердловской области предъявили обвинение 16 местным жителям, которые, по версии следствия, за несколько месяцев похитили у предприятия из вагонов-цистерн нефти на 2,8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2022 года обвиняемые, объединившись с целью осуществления преступной деятельности и незаконного получения дохода, тайно похищали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов—цистерн. С этой целью машинисты тепловоза доставляли вагоны—цистерны в места хищения, где другие участники преступной группы с помощью прорезиненных шлангов сливали топливо в оборудованные в автомобилях емкости», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Общая сумма ущерба составила 2,8 млн рублей. В зависимости от роли 16 задержанным предъявили обвинения по статьям о краже и покушении на кражу. Уголовное дело будут рассматривать в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.