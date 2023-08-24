Пермяки, выловившие сетями более 360 рыб, избежали уголовного наказания

25 августа 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Пермяки использовали для ловли рыбы запрещенные сети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае осудили трех жителей Чусового, которых обвиняли в вылове запрещенными сетями более 360 рыб. Уголовные дела, заведенные на двух из них, были прекращены после возмещения ущерба. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Обвиняемые <…> незаконно выловили более 360 экземпляров рыб, в том числе судака, леща, щуку и других. Суд после добровольного возмещения виновными причиненного материального ущерба прекратил уголовные дела в отношении двоих подсудимых, признавших вину, и приговорил их к штрафу в размере 150 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства. Третьего фигуранта дела приговорили к 300 часам обязательных работ. Ущерб государству превысил 200 тысяч рублей. В прошлом году в Перми был задержан мужчина, который с помощью незаконного орудия лова, поймал 15 рыб. В пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте уточнили, что рыбак причинил ущерб водным ресурсам на 11 тысяч рублей.

В Пермском крае осудили трех жителей Чусового, которых обвиняли в вылове запрещенными сетями более 360 рыб. Уголовные дела, заведенные на двух из них, были прекращены после возмещения ущерба. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Обвиняемые <…> незаконно выловили более 360 экземпляров рыб, в том числе судака, леща, щуку и других. Суд после добровольного возмещения виновными причиненного материального ущерба прекратил уголовные дела в отношении двоих подсудимых, признавших вину, и приговорил их к штрафу в размере 150 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства. Третьего фигуранта дела приговорили к 300 часам обязательных работ. Ущерб государству превысил 200 тысяч рублей. В прошлом году в Перми был задержан мужчина, который с помощью незаконного орудия лова, поймал 15 рыб. В пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте уточнили, что рыбак причинил ущерб водным ресурсам на 11 тысяч рублей.