Подрядчика, не достроившего трассу Курган — Тюмень, обвинили в хищении 300 млн

28 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Не достроившего курганскую трассу подрядчика будут судить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Руководителя тульской компании «С-ДСУ 111», бросившей в сентябре 2021 года ремонт трассы Курган — Тюмень, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, дорожник обманул своих партнеров и не выплатил им по договорам около 319,5 млн рублей. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Являясь генеральным директором ООО „С-ДСУ 111“ К. [совершил] два преступления, предусмотренные ч. 7 ст. 159 УК РФ, — мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, <…> в сфере предпринимательской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — говорится на сайте Кетовского районного суда. Одному из партнеров директор не перевел более 112 млн рублей. Другому субподрядчику компания задолжала более 207 миллионов. Обвинительное заключение направил в суд заместитель прокурора Курганской области. Преступления были совершены в 2020—2021 годах. В настоящее время компания «С-ДСУ 111» является банкротом. Уголовное дело рассмотрели в суде. Было установлено, что правонарушения происходили по месту регистрации компании в Тульской области. Поэтому уголовное дело на управляющего перенаправили в Зареченский районный суд города Тулы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подрядчик бросил строительство трассы на Тюмень и оставил без зарплаты рабочих. После этого фирма подала на банкротство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководителя тульской компании «С-ДСУ 111», бросившей в сентябре 2021 года ремонт трассы Курган — Тюмень, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, дорожник обманул своих партнеров и не выплатил им по договорам около 319,5 млн рублей. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Являясь генеральным директором ООО „С-ДСУ 111“ К. [совершил] два преступления, предусмотренные ч. 7 ст. 159 УК РФ, — мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, <…> в сфере предпринимательской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — говорится на сайте Кетовского районного суда. Одному из партнеров директор не перевел более 112 млн рублей. Другому субподрядчику компания задолжала более 207 миллионов. Обвинительное заключение направил в суд заместитель прокурора Курганской области. Преступления были совершены в 2020—2021 годах. В настоящее время компания «С-ДСУ 111» является банкротом. Уголовное дело рассмотрели в суде. Было установлено, что правонарушения происходили по месту регистрации компании в Тульской области. Поэтому уголовное дело на управляющего перенаправили в Зареченский районный суд города Тулы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подрядчик бросил строительство трассы на Тюмень и оставил без зарплаты рабочих. После этого фирма подала на банкротство.