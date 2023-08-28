Подрядчика, не достроившего трассу Курган — Тюмень, обвинили в хищении 300 млн

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Руководитель Росавтодора Роман Старовойт на Федеральной трассе в Лебяжьевском районе Курганской области, объезд, ремонт дороги
Не достроившего курганскую трассу подрядчика будут судить Фото:

Руководителя тульской компании «С-ДСУ 111», бросившей в сентябре 2021 года ремонт трассы Курган — Тюмень, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, дорожник обманул своих партнеров и не выплатил им по договорам около 319,5 млн рублей. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Являясь генеральным директором ООО „С-ДСУ 111“ К. [совершил] два преступления, предусмотренные ч. 7 ст. 159 УК РФ, — мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, <…> в сфере предпринимательской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — говорится на сайте Кетовского районного суда. Одному из партнеров директор не перевел более 112 млн рублей. Другому субподрядчику компания задолжала более 207 миллионов.

Обвинительное заключение направил в суд заместитель прокурора Курганской области. Преступления были совершены в 2020—2021 годах. В настоящее время компания «С-ДСУ 111» является банкротом.

Уголовное дело рассмотрели в суде. Было установлено, что правонарушения происходили по месту регистрации компании в Тульской области. Поэтому уголовное дело на управляющего перенаправили в Зареченский районный суд города Тулы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подрядчик бросил строительство трассы на Тюмень и оставил без зарплаты рабочих. После этого фирма подала на банкротство.

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Руководителя тульской компании «С-ДСУ 111», бросившей в сентябре 2021 года ремонт трассы Курган — Тюмень, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, дорожник обманул своих партнеров и не выплатил им по договорам около 319,5 млн рублей. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Являясь генеральным директором ООО „С-ДСУ 111“ К. [совершил] два преступления, предусмотренные ч. 7 ст. 159 УК РФ, — мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, <…> в сфере предпринимательской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — говорится на сайте Кетовского районного суда. Одному из партнеров директор не перевел более 112 млн рублей. Другому субподрядчику компания задолжала более 207 миллионов. Обвинительное заключение направил в суд заместитель прокурора Курганской области. Преступления были совершены в 2020—2021 годах. В настоящее время компания «С-ДСУ 111» является банкротом. Уголовное дело рассмотрели в суде. Было установлено, что правонарушения происходили по месту регистрации компании в Тульской области. Поэтому уголовное дело на управляющего перенаправили в Зареченский районный суд города Тулы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подрядчик бросил строительство трассы на Тюмень и оставил без зарплаты рабочих. После этого фирма подала на банкротство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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