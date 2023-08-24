SHOT: ПВО в Московской области сбила «Бобра»

В Можайском районе был сбит БПЛА «Бобер», сообщает SHOT
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь с 22 на 23 августа российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе «Бобер». Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Установлен тип БПЛА, которым пытались атаковать Москву в ночь на 23 августа. В Можайском районе Подмосковья обнаружены обломки беспилотника „Бобер“», — сообщили авторы канала. По их данным, украинский «Бобер» способен пролетать до тысячи километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько кг взрывчатки.
В ночь на 23 августа два украинских дрона были сбиты в Химках и Можайском районе. Третий дрон врезался в недостроенное здание бизнес-центра «Москва-Сити».
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