SHOT: ПВО в Московской области сбила «Бобра»

SHOT: ПВО в Московской области сбила БПЛА «Бобер» в Можайском районе
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В Можайском районе был сбит БПЛА «Бобер», сообщает SHOT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 22 на 23 августа российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе «Бобер». Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Установлен тип БПЛА, которым пытались атаковать Москву в ночь на 23 августа. В Можайском районе Подмосковья обнаружены обломки беспилотника „Бобер“», — сообщили авторы канала. По их данным, украинский «Бобер» способен пролетать до тысячи километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько кг взрывчатки.

В ночь на 23 августа два украинских дрона были сбиты в Химках и Можайском районе. Третий дрон врезался в недостроенное здание бизнес-центра «Москва-Сити».

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В ночь с 22 на 23 августа российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе «Бобер». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Установлен тип БПЛА, которым пытались атаковать Москву в ночь на 23 августа. В Можайском районе Подмосковья обнаружены обломки беспилотника „Бобер“», — сообщили авторы канала. По их данным, украинский «Бобер» способен пролетать до тысячи километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько кг взрывчатки. В ночь на 23 августа два украинских дрона были сбиты в Химках и Можайском районе. Третий дрон врезался в недостроенное здание бизнес-центра «Москва-Сити».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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